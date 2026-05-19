Ανατροπή φορτηγού στην είσοδο του Βόλου – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 15:00 σήμερα στην είσοδο του Βόλου, στο ύψος του χωριού Σέσκλο, όταν φορτηγό όχημα, το οποίο μετέφερε φορτίο, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό του φορτηγού οχήματος, ενώ ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Παράλληλα, μέλη της Τροχαίας ρύθμιζαν την κυκλοφορία, ώστε τα υπόλοιπα οχήματα να κινηθούν ομαλά και να μην προκληθούν μεγαλύτερα προβλήματα στο σημείο.

Ο οδηγός του φορτηγού εξετάζεται από γιατρούς στο Νοσοκομείο Βόλου για παθολογικό πρόβλημα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.