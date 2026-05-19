Δημιουργείται Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα – Χάρης Δούκας: «Είναι ελάχιστο χρέος μας»

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Γενοκτονία Ποντίων
Στην ανέγερση Μνημείου Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Με αφορμή τη «μαύρη» επέτειο από τη Γενοκτονία, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ανακοίνωσε την ανέγερση με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook.

Μάλιστα το θέμα τέθηκε και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα (18/5).

Ο Χάρης Δούκας έγραψε στην ανάρτησή του:

«Η Αθήνα τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά τον διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους. Και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας.

Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία Μνημείου Γενοκτονίας, για να μην επιτρέψουμε στη λήθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια».

