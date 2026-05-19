Βουλή: Κόντρα Κωνσταντοπούλου με Καιρίδη – Γεωργαντά – «Θέλετε να ακούγεστε μόνο εσείς»

Νέα ένταση προκλήθηκε στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Δημήτρη Καιρίδη, ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με αποτέλεσμα να παρέμβει εκ νέου ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς προκειμένου να της κάνει παρατήρηση και να της ζητήσει να μην διακόπτει τον ομιλητή.

«Να ξεκινήσω καταρχάς με την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκκαθάρισης δικαστικών εκκρεμοτήτων πολιτικών προσώπων που περιλαμβάνει αδικήματα στα οποία υπάρχει άρση ασυλίας. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε, ότι ειδικά για μας τους πολιτικούς θα πρέπει η διαδικασία να είναι κατά το δυνατόν όσο πιο γρήγορη γίνεται για να μπορούμε να ασκούμε απρόσκοπτα τα πολιτικά μας καθήκοντα και κάτι τέτοιο μπορεί μόνο η δικαιοσύνη να το κάνει Άλλωστε, η σχετική διάταξη, λίγο πολύ, υπήρχε μέχρι το 2019 και την περίοδο που η κ. Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής στο πρώτο εξάμηνο του 2015, αλλά καταργήθηκε» είπε ο κ. Καιρίδης, με την κ. Κωνσταντοπούλου να αντιδρά από τα έδρανα.

«Τα έχετε μπλέξει λίγο» φώναζε. «Θα πρέπει να μπορεί να ακουστεί και ο εκπρόσωπος των 155» της απάντησε ο κ. Καιρίδης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τον ρωτά: «Σας έχουν κάνει πληρεξούσιο;»

«Από το πρωί υπάρχει μια ταλαιπωρία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και επειδή κάποιοι αναρωτιούνται γιατί δεν είναι μέσα εδώ οι συνάδελφοι, να σας πω ότι η αιτία είναι ακριβώς αυτή η ταλαιπωρία. Φάγαμε το πρωί μισή ώρα να συζητάμε για ένα θέμα το οποίο εσείς θέσατε στην ειδική διαδικασία, που είχαμε για την απόδοση φόρου τιμής για τη Γενοκτονία των Ποντίων, που είχε συμφωνηθεί στη διάσκεψη των Προέδρων με σύμφωνη γνώμη της Πλεύσης Ελευθερίας ο τρόπος με τον οποίο θα γινόταν όλο αυτό.

Ήταν ο κ. Κουκουλόπουλος εδώ που δεν ανήκει στη δική μας παράταξη και σας εξέθεσε όλα τα στοιχεία της Διάσκεψης των Προέδρων. Αποφασίσατε να κάνετε φασαρία και έκτοτε διαρκώς να βάζετε προσκόμματα στην ομαλή διεξαγωγή της όποιας συζήτησης και τώρα φωνάζοντας τα γνωστά και συνήθη και στη συνέχεια να παρουσιάζεστε ως θύμα εσείς οι αρχιέρεια της κακοποίησης. Να μας παρουσιάζεστε ως θύμα. Λοιπόν, επί της ουσίας η σχετική διαδικασία προβλεπόταν μέχρι το 2019 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, νύχτα, αφού προκήρυξε εκλογές, προχώρησε στην αλλαγή των ποινικών κωδίκων, την εβδομάδα μετά τις ευρωεκλογές. Είναι γνωστό αυτό. Εμείς επαναφέρουμε προς το λειτουργικότερο τη σχετική ρύθμιση προκειμένου να μην έχουμε εκκρεμοδικία» συνέχισε ο κ. Καιρίδης, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει να φωνάζει και να κατηγορεί τον εκπρόσωπο της ΝΔ ότι λέει ψέματα.

Τότε ήταν που παρενέβη ο κ. Γεωργαντάς. «Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ. Ο ένας μιλάει, ο άλλος απαντάει. Έτσι γίνεται. Δεν μπορούμε να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον. Λυπάμαι. Αυτό γίνεται σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου ή τουλάχιστον πρέπει να γίνεται», της είπε.

«Αν υπάρχει κάποια παραβίαση δικαιωμάτων αυτή είναι είναι όλων των υπολοίπων. Θέλω πραγματικά να παρακαλέσω από το Προεδρείο – εσείς το κάνετε- αλλά και όλοι οι υπόλοιποι προεδρεύοντες, πραγματικά να εφαρμόσουν τον κανονισμό προκειμένου να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε σε αυτή την αίθουσα», ανέφερε ο κ. Καιρίδης.

«Τι νομίζετε ότι κάνετε κ. Κωνσταντοπούλου τώρα. Συγγνώμη. Δεν θα τον αφήσετε να μιλήσει; Έχετε αυτή την αίσθηση; Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλετε να ακούγεστε μόνο εσείς την αίθουσα; Πείτε το, να μας ακούσουν. Υπάρχουν και κάποια παιδιά επάνω. Πείτε ότι θέλω να ακούγομαι μόνο εγώ και κανείς άλλος. Να μιλήσουμε καθαρά. Θέλετε να ακούγεστε μόνο εσείς. Όποιος θέλει να ακούγεται μόνο αυτός, δεν μπορεί να είναι στο ναό της Δημοκρατίας. Τι να κάνουμε; Εκτός αν δεν θέλετε τη δημοκρατία και θέλετε κάτι άλλο» της είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, με τον κ. Καιρίδη να συνεχίζει και να αναφέρεται σε ρύθμιση που υπήρχε μέχρι το 2019. «Καταργήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ εσπευσμένα στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των ποινικών κωδίκων για τα οποία πάρα πολλά έχουν ειπωθεί», τόνισε.