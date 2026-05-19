Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη η 36χρονη που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται η 36χρονη, η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε γυμναστήριο, το πρωί της Τρίτης (19/5) στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, η 36χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και έχει υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου οι γιατροί να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασής της.

Το περιστατικό συνέβη στις 10:30, όταν η 36χρονη, η οποία βρισκόταν σε γυμναστήριο στην οδό Ελευθερίας, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Στο σημείο έσπευσαν οι διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, που εφάρμοσαν το Πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής.

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης επιτεύχθηκε επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας της 36χρονης, η οποία διασωληνώθηκε στο σημείο από την γιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.