Μακελειό στην Τουρκία: Αυτοκτόνησε όταν τον περικύκλωσε η χωροφυλακή ο 37χρονος που σκότωσε 6 ανθρώπους στη Μερσίνη

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο ύποπτος με 4 από τα θύματα, Πηγή: Hurriyet
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Μερσίνη της Τουρκίας, όπου ένας 37χρονος άνδρας σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους οκτώ σε σειρά ένοπλων επιθέσεων σε διαφορετικές περιοχές, πριν βάλει τέλος στη ζωή του όταν περικυκλώθηκε από δυνάμεις της χωροφυλακής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μετίν Ο. δολοφόνησε αρχικά με πιστόλι την πρώην σύζυγό του, Αρζού Οζντέν, 32 ετών, ενώ εκείνη περπατούσε στον δρόμο στη συνοικία Νταριπινάρι της περιοχής Τσαμλιγιαϊλά, σύμφωνα με το Anadolu.

Επιθέσεις σε εστιατόριο και γειτονιές της Ταρσού

Στη συνέχεια, ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε προς εστιατόριο στη συνοικία Καντελί της Ταρσού, όπου άνοιξε πυρ από το όχημά του.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Σαμπρί Παν, 30 ετών, και ο 18χρονος εργαζόμενος Αχμέτ Ερτζάν.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ο Μετίν Ο. σκότωσε τον 16χρονο Γιουσούφ Οκτάι, ο οποίος έβοσκε ζώα στη συνοικία Καμπουργκεντίγι, τον 50χρονο Αμπντουλάχ Κοτζά στη συνοικία Γενικιόι, καθώς και τον οδηγό φορτηγού Γκιοκάι Σελφίογλου, ο οποίος βρισκόταν σε πρατήριο καυσίμων.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του τραυμάτισε ακόμη οκτώ ανθρώπους.

Εντοπίστηκε σε δασική περιοχή και αυτοκτόνησε

Το αυτοκίνητο του δράστη εντοπίστηκε αργά το βράδυ σε αγροτική περιοχή της συνοικίας Καρακιουτούκ.

Οι δυνάμεις της διοίκησης χωροφυλακής της επαρχίας και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων περικύκλωσαν κατοικία κοντά σε δασική περιοχή στο σημείο Τσοκάκ, όπου φερόταν να κρυβόταν.

Η επιχείρηση υποστηριζόταν από ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone), ενώ οι Αρχές διαπίστωσαν τελικά ότι ο δράστης αυτοκτόνησε με το όπλο του όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει.

Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται.

Η ανακοίνωση της νομαρχίας

Σε ανακοίνωσή της, η νομαρχία της Μερσίνης ανέφερε:

«Ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων εντοπίστηκε μέσω drone στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της χωροφυλακής και περικυκλώθηκε σε επιχείρηση με υποστήριξη ελικοπτέρου. Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει, αυτοκτόνησε».

Οι τουρκικές Αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο 37χρονος είχε ιστορικό εξάρτησης από ουσίες, πολλαπλές εισαγωγές σε νοσοκομεία και διάφορες ψυχιατρικές διαγνώσεις.

«Νόμιζα ότι πετούσαν κροτίδες»

Ο κοινοτάρχης της συνοικίας Καμπουργκεντίγι, Ισά Γκιουρ, του οποίου ο ανιψιός τραυματίστηκε στην επίθεση, περιέγραψε τις στιγμές πανικού.

Όπως είπε, ο ανιψιός του Βελί Σιμσέκ, που εργαζόταν σε κατάστημα της περιοχής, τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο κρατικό νοσοκομείο της Ταρσού.

«Μόλις έφτασε μπροστά στο κατάστημα άρχισε να πυροβολεί από το αυτοκίνητο. Στην αρχή νόμιζα ότι έκαναν πλάκα ή πετούσαν κροτίδες, αλλά δεν ήταν έτσι. Το παιδί είπε “με πυροβόλησαν”. Μετά έτρεξα προς το αυτοκίνητο και προσπάθησα να τον ακολουθήσω, αλλά δεν κατάφερα να τον πιάσω», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν γνώριζαν τον δράστη και ότι πυροβολούσε αδιακρίτως ανθρώπους στην περιοχή.

Το βίντεο της επίθεσης:

