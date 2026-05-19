Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: «Αν έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή» – Τι δηλώνουν οι γονείς της για την εισαγγελική πρόταση

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Κυριακή Γρίβα
Την παραδειγματική τιμωρία των αστυνομικών ζητούν οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, που έπεσε θύμα δολοφονίας από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.

Οι γονείς της αδικοχαμένης κοπέλας χαρακτηρίζουν ως μία «πρώτη δικαίωση» την εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση».

«Είναι μία πρώτη δικαίωση για την ψυχή του παιδιού μου, που ένας εισαγγελέας έκρινε σωστά και οι αστυνομικοί θα παραπεμφθούν σε δίκη και σε καταδίκη ελπίζω», τονίζει η μητέρα της Κυριακής Γρίβα στον Alpha.

«Θέλω να τους δω να πληρώνουν, να συνετιστούν για να μην ξαναγίνει σε άλλη κοπέλα. Γιατί με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους οδήγησαν το παιδί μου στο θάνατο», προσθέτει η Δέσποινα Καλλέα.

Ο πατέρας της Κυριακής: Αν έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή

Ως μία ανακούφιση χαρακτηρίζει ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα την πρόταση του εισαγγελέα, ξεσπώντας κατά των αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αφού, όπως λέει, εάν έκαναν τη δουλειά τους η κόρη του θα ήταν ζωντανή σήμερα.

«Αυτοί οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, αν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Δεν θα ήμασταν ούτε στα δικαστήρια, ούτε στα κανάλια ούτε πουθενά. Θα ήμουν με την κόρη μου στις αγκαλιές μας και στις αγάπες μας. Αυτή τη στιγμή είχαν να μας πουν ότι έκαναν το καθήκον τους. Ποιο είναι το καθήκον τους και πού είναι η κόρη μου, εφόσον έκαναν όλες τις σωστές ενέργειες; Και τώρα τα ρίχνουν ο ένας στον άλλον», τονίζει ο Θανάσης Γρίβας.

«Ντροπή και αίσχος για το ελληνικό σώμα με αυτούς τους αστυνομικούς αγκάθια, όπως τους είπε και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ» είπε στη συνέχεια, στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» και πρόσθεσε: «Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο Τμήμα; Για να θυμηθούμε, κατέβηκαν κάτω με τα τηλέφωνα στο χέρι για να βγάλουν φωτογραφίες το νεκρό σώμα της κόρης μου; Να βγάλουν selfie; Να λένε αύριο μεθαύριο στα εγγόνια τους “ορίστε τι έκανα εγώ”; Τι τα ήθελαν τα κινητά; Τα όπλα τους πού ήταν;».

«Για να μην ξεχάσουμε, η επόπτρια είναι και υποδιοικήτρια του Τμήματος. Η συγκεκριμένη κυρία ήρθε στο δικαστήριο ντυμένη, βαμμένη, στολισμένη λες και πήγαινε στα μπουζούκια. Ντροπή της, αλλά τώρα είναι συνταξιούχος, δεν την ενδιαφέρει το θέμα» πρόσθεσε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Σχολιάζοντας την εισαγγελική πρόταση, ο κ. Γρίβας τόνισε πως «είναι μία ανακούφιση ότι πλέον η Δικαιοσύνη λειτουργεί. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Λίγο, αργά, αλλά δουλεύει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ».

 

