Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα της θα οδηγηθεί σε αφανισμό, διότι έρχονται πιο πιστοποιημένοι τιμωροί

Πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Γιώργος Φλωρίδης στη Βουλή, καταλογίζοντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σύγχυση και εκνευρισμό, ενώ στο τέλος της ομιλίας του της συνέστησε να βρει έναν καλό δικηγόρο.

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στην ένσταση αντισυνταγματικότητας ως προς την τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης και η οποία ρυθμίζει τις διαδικασίες επίσπευσης των υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικούς, λέγοντας για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Με όλα όσα έχουν βρει την κ. Κωνσταντοπούλου τον τελευταίο καιρό, είναι απολύτως δικαιολογημένη και η μόνιμη σύγχυση στην οποία βρίσκεται και βεβαίως αυτός ο ατέλειωτος εκνευρισμός».

«Όταν ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται, εκεί διαπίστωσε ότι έλαβε οριστικά τέλος όλη αυτή η πορεία πολιτικής εκμετάλλευσης της εθνικής τραγωδίας, διότι την απομόνωσαν οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι είπαν ότι δεν ανεχόμαστε άλλη πολιτική εκμετάλλευση των οικογενειακών τραγωδιών» είπε ο κ. Φλωρίδης, με την κ. Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από τα έδρανα και τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γεωργαντά να της ζητεί να μην διακόπτει τον υπουργό Δικαιοσύνης.

«Το δεύτερο κακό μαντάτο ήρθε από κάποιους δικηγόρους των συγγενών, που την κατήγγειλαν ότι ενεργεί σε βάρος των συμφερόντων των συγγενών, με αφορμή μια παράλληλη δίκη που γινόταν εκεί. Το τρίτο κακό μαντάτο ήρθε όταν την κατήγγειλε για βάναυση και διαρκώς βάναυσης συμπεριφορά απέναντι στους δικαστές, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Το άλλο κακό μαντάτο ήταν όταν την κατήγγειλε για τους ίδιους λόγους η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας. Και το μεγαλύτερο από όλα στη συνέχεια, ήταν η καταγγελία την οποία δέχθηκε από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Άρα δεν έμεινε θεσμός στον χώρο της Δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Με κορωνίδα βέβαια επαναλαμβάνω τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους» τόνισε ο κ. Φλωρίδης.

«Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά τις πράξεις της»

«Και δεν της έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κ. Καρυστιανού και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κ. Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό, διότι έρχονται οι πιο καλοί, οι πιο πιστοποιημένοι τιμωροί.

Και βέβαια σε όλα αυτά, αφού δεν έφταναν όλα αυτά, ήρθαν στη Βουλή και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που συζητάμε σήμερα, αλλά και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που αφορούν την αίτηση των εισαγγελικών αρχών για έξι κακουργήματα που βαρύνουν την κ. Κωνσταντοπούλου. Έξι κακουργήματα τα οποία αφορούν βάναυση προσβολή των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων, με την παράνομη βιντεοσκόπηση δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών οργάνων και στη συνέχεια δημοσιοποίηση των βίντεο αυτών στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτά είναι δύο κακουργήματα για κάθε περίπτωση. Έξι κακουργήματα. Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές της κ. Κωνσταντοπούλου» συνέχισε ο υπουργός Δικαιοσύνης και συμπλήρωσε: «Όταν βέβαια σε έναν άνθρωπο συμβούν όλα αυτά, εδώ που τα λέμε, εξηγείται και αυτό που κάνει τώρα. Άμα σου τύχουν όλα αυτά, είναι προφανές ότι κάπου τα πράγματα δυσκολεύουν».

«Να βρείτε έναν καλό δικηγόρο»

«Τι κάνει η διάταξη για την οποία μιλάμε, η οποία υπήρχε από το 2014, όσον αφορά την ειδική οργάνωση της ποινικής μεταχείρισης των πολιτικών προσώπων και η οποία βεβαίως ίσχυσε κατά τα 5,5 χρόνια τα οποία κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταργήθηκε την τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή. Η διάταξη λέει ότι επί πλημμελημάτων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα για τα οποία η Βουλή έχει δώσει άρση ασυλίας- δεν μπορεί να επιληφθούν δικαστικές αρχές αν η Βουλή δεν έχει παράσχει την άρση ασυλίας- προβλέπεται ότι αφού περαιωθεί η προκαταρκτική εξέταση, η δίκη πρέπει να οριστεί σε τρεις μήνες.

Όσον αφορά δε τα κακουργήματα, η διαδικασία εξελίσσεται από ειδικό εφέτη ανακριτή. Στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θίγεται τίποτα από τις ανακριτικές τους αρμοδιότητες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει όλες τις ανακριτικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός και η ελληνική νομοθεσία που τον εισήγαγε στο εσωτερικό της χώρας. Κατά συνέπεια, υπάρχει η ανάγκη να έχουμε πρώτον έμπειρο ανακριτή, και αυτός είναι ένας εφέτης ανακριτής, ο οποίος διορίζεται υποχρεωτικά και δεν είναι στη διακριτική ευκαιρία των εφετών. Την κ. Κωνσταντοπούλου, όπως παραπλανητικά προσπαθεί να μας πει εδώ, δεν τη διώκει η Βουλή. Η Βουλή αποφαίνεται και θα αποφανθεί επί των αιτημάτων των εισαγγελικών αρχών.

Και η κ. Κωνσταντοπούλου δεν διώκεται για τις πολιτικές της απόψεις. Διώκεται για ποινικά αδικήματα, τα οποία διέπραξε ως πολίτης και ως δικηγόρος. Κατά συνέπεια, η πολιτική της δράση δεν έχει καμία σχέση με τη Βουλή των Ελλήνων.

Άρα, λοιπόν, στην πραγματικότητα, ολοκληρώνεται προς ώρας κάτι- γιατί έρχονται και τα έξι κακουργήματα, η Βουλή θα αποφασίσει πότε – και από εκεί και πέρα, κ. Κωνσταντοπούλου, θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο», κατέληξε ο κ. Φλωρίδης.