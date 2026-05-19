Τραγωδία στη λίμνη Βαϊκάλη: Πέντε νεκροί μετά την ανατροπή hovercraft – «Κανείς δεν φορούσε σωσίβιο»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: TASS
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή hovercraft με τουρίστες στη λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία, ενώ σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS οι επιβάτες δεν φορούσαν σωσίβια τη στιγμή του δυστυχήματος.

Φωτογραφία: Ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Πριμπαϊκάλσκι της Μπουριάτια, όταν η αερόβαρκα τύπου «Sever-750» ανατράπηκε στα παγωμένα νερά της βαθύτερης λίμνης του κόσμου.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 18 άνθρωποι. Από αυτούς, πέντε σκοτώθηκαν, μεταξύ τους και ο χειριστής του hovercraft.

«Κανείς δεν φορούσε σωσίβιο»

Ο επικεφαλής επιθεωρητής της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών της Μπουριάτια, Νικολάι Ζάιτσεφ, δήλωσε ότι όλοι οι επιβάτες βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα και κανείς δεν φορούσε σωσίβιο.

Όπως ανέφερε, οι καιρικές συνθήκες τη στιγμή του δυστυχήματος ήταν καλές.

«Ο καιρός ήταν καθαρός, δεν υπήρχε άνεμος ούτε κύμα στη λίμνη Βαϊκάλη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 20 με 30 μέτρα από την ακτή, σε σημείο με βάθος περίπου 4 έως 5 μέτρων.

Οι ρωσικές Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο σοβαρών παραβιάσεων κανόνων ασφαλείας.

Υπερφορτωμένο το σκάφος

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, το hovercraft είχε σχεδιαστεί για μέγιστη χωρητικότητα 10 επιβατών, όμως τη στιγμή της ανατροπής μετέφερε 18 άτομα.

Δεκατρείς άνθρωποι διασώθηκαν από τα παγωμένα νερά, με ορισμένους να εμφανίζουν συμπτώματα υποθερμίας.

Μία γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραυματισμό στο πόδι, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες εξετάστηκαν από γιατρούς.

Το υπουργείο Υγείας της Μπουριάτια ανακοίνωσε ότι συνολικά εξετάστηκαν 11 επιζώντες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και ότι η κατάσταση όλων κρίνεται ικανοποιητική.

Αντιμέτωπη με φυλάκιση η ιδιοκτήτρια της τουριστικής εταιρείας

Η ιδιοκτήτρια της τουριστικής εταιρείας, Μαρία Σεβέργκινα, 36 ετών, σύζυγος του πολιτικού Σεργκέι Σεβέργκιν, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης λόγω της φερόμενης υπερφόρτωσης του hovercraft.

Η ίδια είχε προταθεί για τη θέση της υπουργού Τουρισμού της Μπουριάτια, ρωσικής περιφέρειας που συνορεύει με τη λίμνη Βαϊκάλη.

Ποινική έρευνα για παραβίαση κανόνων ασφαλείας

Οι ρωσικές ανακριτικές αρχές άνοιξαν ποινική υπόθεση για παροχή υπηρεσιών που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας και οδήγησαν από αμέλεια στον θάνατο περισσότερων από δύο ανθρώπων.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν περίπου 30 διασώστες, 11 μονάδες σωστικού εξοπλισμού και ομάδα δυτών.

Η τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο τουριστικό σημείο γνωστό ως «Βράχος της Χελώνας».

Η λίμνη Βαϊκάλη αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι η βαθύτερη λίμνη στον κόσμο, με βάθος που φτάνει τα 1.642 μέτρα. Παράλληλα, θεωρείται η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στον πλανήτη σε όγκο.

 

