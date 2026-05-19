ΔΕΣΦΑ για οσμή αερίου στην Αττική: «Τα περιστατικά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις μας» – Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

οσμή υγραερίου- Παλαιό Φάληρο
«Τα περιστατικά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή και τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ» επισημαίνει ο Διαχειριστής σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι:

«Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

Εκτεταμένοι έλεγχοι

Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν από νωρίς συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή αερίου που παρατηρείται σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι, πάντως, συνεχίζονται.

Δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, αναφέρεται από την πλευρά του Διαχειριστή του Συστήματος, που τροφοδοτεί τα δίκτυα διανομής της Enaon. Επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.

