Ρωσία: Αυξάνεται ο κίνδυνος «μετωπικής σύγκρουσης» με το ΝΑΤΟ – Τι πυροδότησε την οργή της Μόσχας

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Σεργκέι Ριαμπκόφ
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένας ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι κίνδυνοι μιας απευθείας σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ αυξάνονται, και ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές.

Σε συνέντευξή του στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ , υπογράμμισε «το κλιμακούμενο αφήγημα» από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με «την επικείμενη απειλή ενός πολέμου υψηλής έντασης» με τη Ρωσία.

«Ως αποτέλεσμα αυτής της κλιμάκωσης των εντάσεων, συμπεριλαμβανομένων απροκάλυπτα προκλητικών κινήσεων στον πυρηνικό τομέα, οι στρατηγικοί κίνδυνοι αυξάνονται, όπως και ο κίνδυνος μιας μετωπικής σύγκρουσης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της χώρας μας, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες ως αποτέλεσμα», προειδοποίησε.

Όπως μεταδίδει το TASS, σχολιάζοντας την πρόθεση της Φινλανδίας να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και τα σχέδια της Γαλλίας και της Πολωνίας να πραγματοποιήσουν μια άσκηση αποτροπής πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, προσομοιώνοντας πυρηνικά πλήγματα σε ρωσικούς στόχους, ο Ριάμπκοφ σημείωσε ότι «η Ρωσία έχει εκφράσει απερίφραστα την έντονη κριτική της για τέτοιες προετοιμασίες από τους Ευρωπαίους».

«Τέτοια βήματα συνοδεύονται από εχθρική αντιρωσική ρητορική και αποτελούν στοιχείο της ευρύτερης διαδικασίας της επιταχυνόμενης στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης, η οποία στοχεύει άμεσα αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοιξε ο δρόμος για αποζημίωση των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης σε άτομα με Διαβήτη

Μάριος Θεμιστοκλέους για Χανταϊό και Έμπολα: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τον τζίρο των επιχειρήσεων

Παπαθανάσης για Ταμείο Ανάκαμψης: Τη Δευτέρα το νέο αίτημα 2,6 δισ. ευρώ – Τι είπε για τα δάνεια

Μια νέα θεωρία για τη σκοτεινή ύλη υπόσχεται να λύσει τρία κοσμικά μυστήρια

Πώς η agentic AI μπορεί να επιτρέψει τη ρομποτική πλοήγηση γενικού σκοπού
περισσότερα
13:43 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν οι σοροί δύο δυτών

Οι πολύπλοκες επιχειρήσεις ανέλκυσης των σορών των Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους στις Μα...
12:25 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Τζόναθαν Άντιτς: Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του

Ο Τζόναθαν Άντιτς , ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango Ισακ Άντιτς, ο οποίος σκ...
10:46 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Σοκ στην Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του και τραυμάτισε σοβαρά το 7 μηνών παιδί του – Παραδόθηκε ο ένοπλος δράστης

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε πίσω από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκ...
09:36 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Νέα Υόρκη: «Περήφανη τρανς γυναίκα» δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της – Της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ την αστυνομία

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα έχει συγκλονίσει τη Νέα Υόρκη, καθώς μια 41χρονη γυναίκα, η οποία αυτοπ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν