Ρωσία: Αυξάνεται ο κίνδυνος «μετωπικής σύγκρουσης» με το ΝΑΤΟ – Τι πυροδότησε την οργή της Μόσχας

Ένας ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι κίνδυνοι μιας απευθείας σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ αυξάνονται, και ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές.

Σε συνέντευξή του στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ , υπογράμμισε «το κλιμακούμενο αφήγημα» από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με «την επικείμενη απειλή ενός πολέμου υψηλής έντασης» με τη Ρωσία.

«Ως αποτέλεσμα αυτής της κλιμάκωσης των εντάσεων, συμπεριλαμβανομένων απροκάλυπτα προκλητικών κινήσεων στον πυρηνικό τομέα, οι στρατηγικοί κίνδυνοι αυξάνονται, όπως και ο κίνδυνος μιας μετωπικής σύγκρουσης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της χώρας μας, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες ως αποτέλεσμα», προειδοποίησε.

Όπως μεταδίδει το TASS, σχολιάζοντας την πρόθεση της Φινλανδίας να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και τα σχέδια της Γαλλίας και της Πολωνίας να πραγματοποιήσουν μια άσκηση αποτροπής πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, προσομοιώνοντας πυρηνικά πλήγματα σε ρωσικούς στόχους, ο Ριάμπκοφ σημείωσε ότι «η Ρωσία έχει εκφράσει απερίφραστα την έντονη κριτική της για τέτοιες προετοιμασίες από τους Ευρωπαίους».

«Τέτοια βήματα συνοδεύονται από εχθρική αντιρωσική ρητορική και αποτελούν στοιχείο της ευρύτερης διαδικασίας της επιταχυνόμενης στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης, η οποία στοχεύει άμεσα αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.