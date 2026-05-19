Αιματοκύλισμα στην Αίγυπτο: Ένοπλος σκότωσε 8 ανθρώπους πριν πέσει νεκρός από τα πυρά των αρχών – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα στην επαρχία Ασιούτ του νοτίου τμήματος της Αιγύπτου, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ προκαλώντας τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη πέντε, προτού πέσει και ο ίδιος νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας, μεταδίδει το δίκτυο Al Arabiya.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Αμπανούμπ, «όπου ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα από ένα αυτοκίνητο σε έναν πολυσύχναστο συγκοινωνιακό κόμβο», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

A gunman killed eight people and wounded five others in Egypt’s southern Assiut province before being shot dead by security forces, authorities said. The attacker opened fire from a car at a crowded transport hub in the Abanoub area on Monday. Initial investigations found he had… pic.twitter.com/YxkgzuyrwX — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) May 19, 2026

Βίντεο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη σύγχυση που επικράτησε αμέσως μετά την επίθεση, δείχνοντας ασθενοφόρα να καταφθάνουν στο σημείο καθώς αρκετά άτομα έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται τριγύρω.

Σε ένα από τα συγκεκριμένα βίντεο, εμφανίζεται ένας άνδρας -ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο δράστης- να στέκεται δίπλα σε ένα SUV όχημα, κρατώντας ένα τουφέκι και φορώντας μια παραδοσιακή αιγυπτιακή γκαλαμπίγια (galabiya).

Ανθρωποκυνηγητό και ανταλλαγή πυρών

Οι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά τις πρώτες αναφορές για το μακελειό και εστάλησαν εσπευσμένα στο σημείο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν ύποπτο, ωστόσο εκείνος διέφυγε τρέχοντας προς μια παρακείμενη αγροτική έκταση.

Όπως περιέγραψε το υπουργείο Εσωτερικών, η καταδίωξη κατέληξε γρήγορα σε ένοπλη συμπλοκή.

«Όταν ο ύποπτος συνειδητοποίησε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πλησίαζαν, ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών κατά την οποία σκοτώθηκε», ανέφερε το υπουργείο.

Το προφίλ του δράστη

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα που ώθησαν τον άνδρα στο να σκορπίσει τον θάνατο παραμένουν άγνωστα.

Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις των αρχών στρέφονται γύρω από την κατάσταση της ψυχικής του υγείας, καθώς «λάμβανε θεραπεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Κάιρο».