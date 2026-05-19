Στην Ελλάδα την Παρασκευή η Πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της – Το επίσημο πρόγραμμα σε Αθήνα και Χανιά

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Την είδηση για την επίσκεψη της Πριγκίπισσας Άννας στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, «η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα Πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από το σύζυγό της Σερ Τιμ Λώρενς, επισκέπτεται την Αθήνα και τα Χανιά αυτή την εβδομάδα (Παρασκευή 22 – Κυριακή 24 Μαΐου 2026)».

Η Βασιλική Πριγκίπισσα, όπως είναι ο τίτλος που της είχε απονείμει η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ πριν την εκδημία της, συνδράμει τον Βασιλιά Κάρολο στον ρόλο του ως Αρχηγού Κράτους και τον εκπροσωπεί σε εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό, κυρίως σε εκδηλώσεις μνήμης και τιμής.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης:

Παρασκευή 22 Μαΐου – Αθήνα

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα η Πριγκίπισσα Άννα θα έχει συνάντηση με την Αυτού Εξοχότητα, Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Αργότερα, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ενημερωθεί αναλυτικά για το έργο και την αποστολή του Κέντρου, θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του και θα συναντηθεί με τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την υλοποίηση του σχεδιασμού της εθνικής ετοιμότητας, της διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων.

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε γεύμα προς τιμήν της, το οποίο παραθέτουν η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εκπροσωπώντας έναν από τους σημαντικότερους και πλέον επιδραστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικά στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου – Χανιά

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου η Πριγκίπισσα Άννα θα βρίσκεται στα Χανιά για να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες της 30ης και 33ης Μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Αργότερα θα παραστεί στην καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Βρετανική Πρεσβεία ως ένδειξη τιμής στους στρατιώτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων τον Μάιο του 1941. Στην αρχή της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τιμητική διέλευση αεροσκαφών της 30ης Μοίρας και των Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Η Πριγκίπισσα Άννα θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει απογόνους Κρητικών που είχαν λάβει μέρος στις μάχες του 1941 αλλά και Βρετανούς απόστρατους οι οποίοι έχουν πια επιλέξει την Κρήτη για δεύτερο σπίτι τους.

Την Κυριακή 24 Μαΐου, η Πριγκίπισσα Άννα θα παραστεί στην Επίσημη Δοξολογία, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων και την παρέλαση Σημαιοφόρων των Παραδοσιακών Συλλόγων Χανίων κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί μια ακόμη διέλευση των Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και να ξεναγηθεί στις αίθουσες που φιλοξενούνται εκθέματα σχετικά με τη Μάχη της Κρήτης.

