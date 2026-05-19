Πετρούπολη: Συνελήφθη 34χρονος για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο – Είχε αφήσει τα παιδιά του αφύλακτα στον δρόμο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Περιπολικό
Στη σύλληψη ενός 34χρονου Έλληνα προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. στην Πετρούπολη, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00, στη διασταύρωση των οδών Δωδεκανήσου και Κολοκοτρώνη, όταν σύμφωνα με την ΕΡΤ, πολίτης ειδοποίησε τις Αρχές βλέποντας δύο μικρά παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να βρίσκονται μόνα τους στον δρόμο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας των παιδιών φέρεται να βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τα ανήλικα, ωστόσο η κατάστασή του προκάλεσε έντονη ανησυχία στους περίοικους, καθώς εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά βρέθηκαν αφύλακτα στον δρόμο.

Τα ανήλικα παιδιά παρέλαβε στη συνέχεια η 28χρονη μητέρα τους.

