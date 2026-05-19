Κίνα: Ο Σι θα φιλοξενήσει τον «παλιό του φίλο» Πούτιν – Το Πεκίνο προβάλλει σταθερό παγκόσμιο ρόλο μετά την επίσκεψη Τραμπ

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να φιλοξενήσει τον «παλιό του φίλο» Βλαντιμίρ Πούτιν λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη υψηλού προφίλ του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να προβληθεί ως μια σταθερή και προβλέψιμη δύναμη σε έναν κόσμο που συγκλονίζεται από εμπορικές εντάσεις, πολέμους και μια ενεργειακή κρίση.

Η Κίνα και η Ρωσία χαρακτήρισαν το διήμερο ταξίδι του Πούτιν αυτή την εβδομάδα – την 25η επίσκεψή του στην Κίνα – ως περαιτέρω απόδειξη της «παντός καιρού» συνεργασίας τους, ακόμη και καθώς η Δύση προτρέπει το Πεκίνο να πιέσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Ενώ η Κίνα παρουσιάζεται ως μεσολαβητής ειρήνης στη σύγκρουση και ως ουδέτερο μέρος, ο Πούτιν λέει ότι η Κίνα και η Ρωσία υποστηρίζουν τα «βασικά συμφέροντα» ο ένας του άλλου, καθώς επιδιώκει πρόσθετες ενεργειακές συμφωνίες με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ενόψει των δυτικών κυρώσεων.

«Η σύνοδος κορυφής Σι-Πούτιν θα δείξει στον κόσμο ότι η στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας-Ρωσίας παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής και των δύο χωρών και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να προκαλέσουν διχόνοια είναι καταδικασμένη να αποτύχει», δήλωσε ο Ίαν Στόρεϊ, κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο ISEAS-Yusof Ishak στη Σιγκαπούρη.

Η επίσκεψη έρχεται μετά το ταξίδι του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, το οποίο δημιούργησε θετικές προοπτικές αλλά λίγες σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. Ο Σι περιέγραψε τους σινο-αμερικανικούς δεσμούς ως μια σχέση «στρατηγικής σταθερότητας», αμφισβητώντας το πλαίσιο του «στρατηγικού ανταγωνισμού» που συνδέεται με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Φιλοξενώντας ξένους ηγέτες, η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει την εικόνα της ως πυλώνα παγκόσμιας σταθερότητας, σε αντίθεση με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και να περιορίσουν μια ξεχωριστή σύγκρουση με το Ιράν που έχει διαταράξει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Κατά τη διάρκεια των κρατικών επισκέψεων, το Πεκίνο προσπαθεί να καθησυχάσει τους δυτικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για την άνοδό του ως οικονομική και τεχνολογική δύναμη, υποβαθμίζοντας παράλληλα τους κινδύνους στις σχέσεις τους.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε μετά την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα ότι είχε επιτευχθεί συναίνεση σε ζητήματα που θα ενισχύσουν τη «σταθερότητα» για τις παγκόσμιες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία της Κίνας με χώρες όπως η Ρωσία ενισχύει επίσης το μήνυμά της ότι η διπλωματία της είναι συνεπής και δεν επηρεάζεται από τις ενέργειες στρατηγικών εταίρων, παρά τις πιέσεις της Δύσης.

«Είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε από τον Σι να ασκήσει πίεση στον Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Σι δεν ασκεί τέτοιου είδους επιρροή στον Πούτιν και σε κάθε περίπτωση οι Κινέζοι καταλαβαίνουν πώς μια ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία θα αποδυνάμωνε την πολιτική θέση του Πούτιν», δήλωσε ο Στόρεϊ.