Σαν σήμερα 19 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Ημέρα Υπερηφάνειας των Άφυλων Ατόμων

Παγκόσμια Ημέρα Ευγενούς Άμιλλας

Παγκόσμια Ημέρα Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού

Γεγονότα

1822 : Αμφίρροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου, ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία (Μιαούλης, Τσαμαδός, Σαχτούρης κ.ά.).

1919 : Ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

: Ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της Γενοκτονίας των Ποντίων. 1960 : Η «Γλυκιά ζωή» του Φεντερίκο Φελίνι κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, ενώ το πρώτο βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας απονέμεται στη Ζαν Μορό («Μοντεράτο Καντάμπιλε») και στη Μελίνα Μερκούρη («Ποτέ την Κυριακή»).

1962 : Η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το «Happy Birthday» προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου, Τζον Κένεντι, στο πάρτι γενέθλιων του.

: Η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το «Happy Birthday» προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου, Τζον Κένεντι, στο πάρτι γενέθλιων του. 1973 : Ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικολάος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσε Τουνγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου.

1978 : Οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο τους σινγκλ «Sultans of Swing», που ηχογραφήθηκε για 120 δολάρια.

: Οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο τους σινγκλ «Sultans of Swing», που ηχογραφήθηκε για 120 δολάρια. 2012 : Η Τσέλσι νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Μπάγερν Μονάχου (κανονικός αγώνας και παράταση 1-1) και κατακτά το πρώτο Τσάμπιονς Λιγκ της ιστορίας της.

2018: Γίνεται ο γάμος του Πρίγκιπα Χάρρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Γεννήσεις

1824 : Θεόδωρος Δηλιγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλειστάκις πρωθυπουργός. (Θαν. 31/5/1905)

1881 : Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, Τούρκος πολιτικός

1890 : Χο Τσι Μιν, Βιετναμέζος ηγέτης

1925 : Μάλκολμ Χ, Αμερικανός ακτιβιστής.

1938 : Μαρινέλλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη. (Θαν. 28/3/2026)

1945: Πιτ Τάουνσεντ, Άγγλος ρόκερ, από τα ιδρυτικά μέλη των «Who».

Θάνατοι