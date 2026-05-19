Όλο και πιο αντίθετοι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οι Αμερικανοί με βάση νέα δημοσκόπηση

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

antiwar
Διαδηλωτές πραγματοποιούν διαμαρτυρία κατά του πολέμου κατά του Ιράν δίπλα σε ένα στρατιωτικό κέντρο στρατολόγησης στην Times Square, στη Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ, τον Μάρτιο του 2026 [Selcuk Acar/Anadolu]
Νέα δημοσκόπηση των The New York Times και του Πανεπιστημίου Siena καταγράφει περαιτέρω μείωση της αμερικανικής υποστήριξης τόσο για τον πόλεμο με το Ιράν όσο και για τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 1.507 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, μόλις το 30% δηλώνει ότι υποστηρίζει έναν πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, ενώ το 64% εκφράζει αντίθεση.

Παράλληλα, το 57% των ερωτηθέντων τάσσεται κατά της παροχής αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, ενώ το 37% την υποστηρίζει.

Συγκριτικά, τον Νοέμβριο του 2023, ένα μήνα μετά την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, λίγο περισσότερο από το 51% των Αμερικανών ψηφοφόρων που συμμετείχαν σε έρευνα του Πανεπιστημίου Quinnipiac υποστήριξαν την αποστολή περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ.

Πηγή: Al Jazeera

