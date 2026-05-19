Οι ΗΠΑ στοχοποιούν με κυρώσεις σε κορυφαίους αξιωματούχους και την υπηρεσία πληροφοριών της Κούβας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ, Κούβα, σημαίες
πηγή: AP Photo/Ramon Espinosa, File
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα (18/5) ότι πρόσθεσε την κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Κούβας, τη Dirección de Inteligencia, όπως και περίπου δέκα υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας στον κατάλογο των οντοτήτων και προσώπων σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνισε σε ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος της Κουβανικής Εθνοσυνέλευσης και του Συμβουλίου του Κράτους Εστεμπάν Λάσο, καθώς και τρεις υπουργοί – Δικαιοσύνης, Ενέργειας και Επικοινωνιών – περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο.

Τέσσερις Κουβανοί στρατηγοί, ανάμεσά τους ο επικεφαλής της αντικατασκοπείας του στρατού Χοσέ Μιγκέλ Γκόμες ντελ Βαλίν, ο οποίος είναι και βουλευτής, περιλαμβάνονται στα πρόσωπα που προστέθηκαν πολύ πρόσφατα στον κατάλογο.

Μια εγγραφή στον κατάλογο της OFAC απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρία των ΗΠΑ, ή σε οποιαδήποτε εταιρία που έχει θυγατρική στις Ηνωμένες Πολιτείες, να εμπορεύεται ή να συναλλάσσεται με τα πρόσωπα ή τις εταιρίες σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Αυτό ισχύει επίσης και για τις ξένες εταιρίες ή τους ξένους πολίτες όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε δολάρια ΗΠΑ.

Έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκτός από το αμερικανικό εμπάργκο που ισχύει από το 1962, η Ουάσινγκτον -η οποία δεν κρύβει την επιθυμία της να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα- επιβάλλει πετρελαϊκό αποκλεισμό στο νησί από τον Ιανουάριο, έχοντας επιτρέψει μόνο την άφιξη ενός ρωσικού τάνκερ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν επίσης στις αρχές Μαΐου αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Κούβας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι το κομμουνιστικό νησί, που βρίσκεται 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα, αποτελεί «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα «πάρει τον έλεγχο» της Κούβας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα στείλει εκεί ένα αεροπλανοφόρο.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε στα μέσα Απριλίου ότι η χώρα του είναι «έτοιμη» να αντιμετωπίσει την αμερικανική στρατιωτική επιθετικότητα.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του νησιού δημοσίευσε πρόσφατα έναν «οικογενειακό οδηγό» για την «προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα», σύμφωνα με επίσημες ιστοσελίδες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

