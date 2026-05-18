Κρήτη: Στην Αθήνα συνελήφθη ο «αρχηγός» του κυκλώματος που εκβίαζε αγρότες και έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις – «Κάθε μήνυση που κάναμε, συνοδευόταν από αντίποινα»

Νέα στοιχεία για την υπόθεση εκβιασμών, καταπατήσεων αγροτικών εκτάσεων και παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, με τις μαρτυρίες κατοίκων να περιγράφουν κλίμα φόβου και αντίποινα έπειτα από μηνύσεις για αγροτικές φθορές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 43χρονος φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη έξω από νοσοκομείο της Αθήνας, όπου είχε μεταβεί μαζί με τη σύζυγό του για ιατρικές εξετάσεις. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ αναμένεται η μεταγωγή του ενώπιον των δικαστικών Αρχών της Κρήτης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 43χρονος και η σύζυγός του φέρονται να υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις ΟΣΔΕ το διάστημα 2021-2025. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 88.811 ευρώ.

Μάλιστα, ο πρώτος ανιψιός του, ηλικίας 42 ετών, και η σύζυγός του φέρονται να εισέπραξαν επιδοτήσεις ύψους 101.689 ευρώ. Ο δεύτερος ανιψιός του, ηλικίας 39 ετών, και η σύζυγός του φέρονται να εισέπραξαν 165.348 ευρώ. Ένα φιλικό ζευγάρι της οικογένειας φέρεται να έλαβε πάνω από 60.000 ευρώ, ενώ ένα δεύτερο φιλικό ζευγάρι φέρεται να εισέπραξε 130.106 ευρώ.

Δράστες και θύματα ήταν… συγγενείς

Σύμφωνα με το Mega, θύματα και δράστες συνδέονταν ακόμη και με οικογενειακούς δεσμούς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν σύντεκνοι και κάθονταν στο ίδιο τραπέζι, ενώ οι απειλές συνεχίζονταν.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι κλήθηκαν να καταθέσουν

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι φέρονται, σύμφωνα με το Cretalive.gr, να έχουν καταθέσει στα στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Οι καταθέσεις αφορούν καταγγελίες για εκβιασμούς, αγροτικές φθορές, εμπρησμούς και απάτες με κοινοτικές επιδοτήσεις.

Οι Αρχές χειρίστηκαν την υπόθεση σε αυστηρότερο νομικό πλαίσιο, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα περιστατικά δεν αντιμετωπίστηκαν ως μεμονωμένες αγροζημιές. Η έρευνα φέρεται να έδειξε οργανωμένη δράση ομάδας, με δεκάδες παθόντες και ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καθοριστικό παράγοντα για την έκδοση ενταλμάτων.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, οι βασικοί κατηγορούμενοι δεν φέρονται να περιορίστηκαν σε περιστατικά καταπάτησης ή ανεξέλεγκτης βόσκησης ζώων. Οι Αρχές τούς αποδίδουν πράξεις που, όπως αναφέρεται, είχαν ως αποτέλεσμα να εκφοβίζονται ιδιοκτήτες και να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους.

Ο εμπρησμός και ο «ψεύτικος όρκος στον Άγιο»

Ένας από τους παθόντες δήλωσε στο Cretalive.gr ότι δεν είχε πατήσει το πόδι του στην περιουσία του για μία πενταετία, καθώς, όπως υποστήριξε, τον είχαν εκδιώξει με τραμπουκισμούς και απειλές. Ο ίδιος περιέγραψε κατάσταση συνεχούς πίεσης και ανέφερε ότι κάθε μήνυση για αγροζημιές συνοδευόταν από αντίποινα.

Σύμφωνα με όσα είπε, τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου 2025, κατηγορούμενοι φέρονται να έκαψαν το 4×4 του γιου του ως πράξη εκδίκησης. Η ζημιά υπολογίζεται σε 27.000 ευρώ, καθώς το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο εμπρησμός, από τον οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, αποδίδεται σε συγκεκριμένους κατηγορούμενους.

Ο καταγγέλλων ανέφερε ακόμη ότι διατηρεί συντεκνιά με την οικογένεια κατηγορουμένου. Πρόσθεσε ότι πρόσφατα οδήγησε έναν ύποπτο στα Κεραμειά Χανίων, προκειμένου εκείνος να ορκιστεί μπροστά στην εικόνα του Άι Νικόλα του Δικαστή. «Και ο αθεόφοβος ορκίστηκε» σχολίασε.

Ο ίδιος άνθρωπος είχε μιλήσει και πριν από περίπου δύο χρόνια στο Cretalive.gr, μαζί με άλλους κατοίκους, με αφορμή τις αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών στην Κρήτη για την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις ζημιές που προκαλούσαν τα ανεπιτήρητα ζώα. Τότε, οι κάτοικοι είχαν καταγγείλει ότι έχαναν εισοδήματα και περιουσίες, ενώ παράλληλα δέχονταν πιέσεις και εκφοβισμό.

«Δεν φθάνει που δεκάδες άνθρωποι βλέπουν τις περιουσίες των παππούδων τους να ρημάζουν από την “επέλαση” εκατοντάδων ζώων, δεν φθάνει που πολλοί απ’ αυτούς χάνουν κάθε εισόδημα βιοπορισμού, είναι αναγκασμένοι να ανέχονται απειλές, τραμπουκισμούς, δολιοφθορές, ξυλοδαρμούς» είχαν καταγγείλει.

«Κάθε μήνυση που κάναμε για αγροζημιές, συνοδευόταν από αντίποινα»

Ο καταγγέλλων ανέφερε: «Εμείς ξέρουμε τι έχουμε βιώσει τόσα χρόνια… Κάθε μήνυση που κάναμε για αγροζημιές, συνοδευόταν από αντίποινα. Ποιος να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί… Πέντε χρόνια είχα να πατήσω το πόδι μου στο σπίτι μου και στην περιουσία μου. Και δεν φθάνει που μας εκδίωξαν, αλλά καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους. Και όλα αυτά χωρίς να έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Δεν σεβάστηκαν ούτε τη συντεκνιά που έχουμε καμωμένη. Στην εποχή μας δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε μπέσα, ούτε όρκος».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον όρκο που, όπως είπε, έδωσε ύποπτος μπροστά στην εικόνα του Αγίου. «Ορκίστηκε αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι η υπόθεση που χειρίστηκε το Οργανωμένο Έγκλημα σχετίζεται και με τον εμπρησμό του οχήματος του γιου του το 2025. «Έχετε να ακούσετε πολλά ακόμα… Σιγά-σιγά θα ξετυλίγεται το κουβάρι. Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί δεν αντέχουμε πια».

«Πέθανε ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας…»

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατάθεση γυναίκας από την περιοχή, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι την εκδίωξαν από την περιουσία της οικογένειάς της. «Πέθανε ο πατέρας μου και αμέσως πήγαν και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιό μας» φέρεται να έχει καταθέσει.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, 18 Μαΐου 2026, σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης είχε τη συνδρομή του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου και των Τ.Α.Ε. Μεσσαράς και Ρεθύμνου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους, ενώ πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες και καταμετρήσεις ποιμνίων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου εισαγγελέα. Οι Αρχές ενέταξαν την έρευνα σε ειδικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση έκνομων συμπεριφορών από παραβατικές ομάδες, οι οποίες στρέφονται σε βάρος κατοίκων της υπαίθρου της Κρήτης.

Από την πολύμηνη έρευνα, την αξιολόγηση πληροφοριών και τις ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι Αρχές κατέληξαν ότι τα βασικά μέλη της ομάδας συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς και φέρονται να είχαν οργανωθεί τουλάχιστον από το 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε κατοίκους των περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν.

Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια κατά τα έτη 2021 έως 2025 ανέρχεται σε 586.498,73 ευρώ. Από την οικονομική έρευνα και τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψε ότι μέλη της ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρονται να υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν. Με αυτόν τον τρόπο φέρονται να εισέπρατταν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ομάδα φέρεται να δήλωνε εκτάσεις που είτε δεν της ανήκαν είτε δεν χρησιμοποιούνταν νόμιμα, με σκοπό τη λήψη επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η πρακτική αυτή εφαρμοζόταν επί σειρά ετών και αν το πραγματικό οικονομικό όφελος είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν, μεταξύ άλλων:

κακουργηματικές εκβιάσεις σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα,

σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα, εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025,

οχήματος τον Μάιο του 2025, καταστροφή περίπου 400 αμπελόφυτων σε αγροτεμάχιο, ως πράξη αντεκδίκησης,

σε αγροτεμάχιο, ως πράξη αντεκδίκησης, φθορά 134 ελαιοδέντρων , επίσης ως πράξη αντεκδίκησης,

, επίσης ως πράξη αντεκδίκησης, δήλωση ως ιδιόκτητων δύο αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω χρησικτησίας και τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν απειλές, βία και εκφοβιστικές πρακτικές, προκειμένου να εξαναγκάζουν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων να ανέχονται την παράνομη δραστηριότητά τους.

Η δράση τους αφορούσε:

καταπάτηση και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων,

και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς καταβολή αντιτίμου,

ποιμνίων χωρίς καταβολή αντιτίμου, καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για την παραγωγή σιτηρών, με στόχο την κάλυψη αναγκών των κτηνοτροφικών τους μονάδων,

παράνομη διόγκωση της επαγγελματικής και ιδιοκτησιακής τους δραστηριότητας,

ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων μέσω δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι η δράση της ομάδας φέρεται να συνοδευόταν από εκτεταμένες αγροτικές φθορές και πράξεις αντεκδίκησης σε βάρος κατοίκων, οι οποίοι αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες και περιουσίες υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.

Οι δύο άνδρες που φέρονται ως βασικά πρόσωπα της υπόθεσης εμφανίστηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Πρόκειται για συγγενικά πρόσωπα που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ekriti.gr, τρεις ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ζωοκλοπή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεσή τους θα παραπεμφθεί στην τακτική Δικαιοσύνη σε επόμενη δικάσιμο.

Στο κάδρο της έρευνας βρίσκεται και ένας ακόμη συγγενής των βασικών κατηγορουμένων. Οι Αρχές τον συνέλαβαν στην Αθήνα, μέσα σε νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν είχε παρουσιαστεί μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες στο Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου.