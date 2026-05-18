Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την επίθεση σε 22χρονο με νεροπίστολα, ύβρεις και χτυπήματα

Σε βίντεο έχουν καταγραφεί οι στιγμές τρόμου που έζησε ο 22χρονος σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όταν έγινε στόχος παρέας έξι ατόμων, τα οποία τον έβρισαν και τον χτύπησαν ενώ τον τραβούσαν και βίντεο.

Το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε την Κυριακή λίγο μετά τις 20.00, σε κεντρικό σημείο του Εύοσμου, στη διασταύρωση Καραολή Δημητρίου και Αγίου Δημητρίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά η ΕΡΤ, ο 22χρονος κατεβαίνει από την Αγίου Δημητρίου μαζί με το σκυλάκι του. Ο 22χρονος κοντοστέκεται και διακρίνεται να διαμαρτύρεται σε κάποια άτομα που τον ακολουθούν. Οι κινήσεις του 22χρονου δείχνουν ότι η επίθεση των έξι νεαρών με νεροπίστολα είχε αρχίσει.

Σύμφωνα με τη δικογραφία τον έβρεχαν με νεροπίστολο και τον προπηλάκιζαν χωρίς κάποια συγκεκριμένη αιτία. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 22χρονος προσπαθεί να ξεφύγει μαζί με το σκυλάκι του. Στο πλάνο από κάμερα ασφαλείας διακρίνονται τα έξι άτομα να τον κυνηγούν και τελικά τον εγκλωβίζουν επί της Καραολή Δημητρίου. Τότε του επιτέθηκαν με γροθιές, τον προπηλάκισαν και τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους.

Οι δράστες χτυπούσαν και τον προπηλάκισαν τον 22χρονο για τουλάχιστον τρία λεπτά, με τους περαστικούς να προσπαθούν να τους σταματήσουν. Επικράτησε αναστάτωση και ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Οι έξι δράστες είχαν προλάβει και τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Πρόκειται για τρείς νεαρούς αλβανικής καταγωγής και τρεις Έλληνες, 16 έως 19 ετών με τους τρείς από τους έξι να είναι ανήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση κι απλή σωματική βλάβη.