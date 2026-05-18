Συμβούλιο της Επικρατείας: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αποστολή εντός τριμήνου από την ΕΥΠ του φακέλου με τις υποκλοπές

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δημοσίευσε σήμερα την υπ’ αριθμ. 709/2026 απόφασή της με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσιώτη.

Mε την απόφαση αυτή, το ΣτΕ ζήτησε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) να στείλει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη μέσα σε ένα τρίμηνο. Με την σημερινή δημοσίευση της εν λόγω απόφασης ξεκινάει το τρίμηνο μέσα στο οποίο η Ε.Υ.Π. οφείλει να ανταποκριθεί στην απόφαση του ΣτΕ.

Το κινητό τηλέφωνο του εν λόγω δημοσιογράφου είχε μολυνθεί με το λογισμικό της Predator και ζήτησε από το ΣτΕ να ακυρωθεί: α) η από 1208/16.4.2025 πράξης του προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του να του γνωστοποιηθούν οι λόγοι για τους οποίους είχε επιβληθεί άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του και να τεθεί υπ’ όψιν του ο σχετικός υπηρεσιακός φάκελος, και β) η άρνηση της Ε.Υ.Π. να θέσει υπ’ όψιν της Α.Δ.Α.Ε. τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος, το δικαστήριο.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Πικραμένου (5.3.2026), είχε κρίνει σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, ότι πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης και να υποχρεωθεί η Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης τον υπηρεσιακό φάκελο και κάθε άλλο στοιχείο, αν μάλιστα η Ε.Υ.Π. αντιτάξει ότι ο φάκελος και τα στοιχεία έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιήσει στο ΣτΕ τη σχετική διάταξη και να προβεί σε ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο δικαστήριο.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ