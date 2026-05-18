Ισπανία: Με σπασμένα κόκαλα και τραύματα στο κεφάλι οι δύο Ελληνίδες μετά την κατάρρευση γείσου σε καφετέρια στη Μινόρκα

Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, όταν διακοσμητικό γείσο αποκολλήθηκε από κτίριο στη Μινόρκα και κατέρρευσε πάνω σε τραπέζια καφετέριας όπου κάθονταν.

Ανάμεσα στις τραυματίες βρίσκεται μία Ιρλανδή τουρίστρια, ενώ οι άλλες δύο γυναίκες είναι Ελληνίδες ηλικίας 37 και 38 ετών.

Δύο γυναίκες στη ΜΕΘ με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, δύο από τις τραυματίες υπέστησαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα και παραμένουν νοσηλευόμενες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Juaneda, περισσότερο από 24 ώρες μετά το περιστατικό, αναφέρει το τοπικό Menorca Info.

Η Ιρλανδή τουρίστρια αναμενόταν να πάρει εξιτήριο αργότερα μέσα στην ημέρα.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Placa Nova, στο ιστορικό κέντρο της πόλης Σιουταντέγια, στο δυτικό άκρο της Μινόρκα.

Το γείσο κατέρρευσε πάνω στα τραπέζια της καφετέριας

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί, όταν το γείσο κτιρίου, στο ισόγειο του οποίου λειτουργεί το κατάστημα μόδας και αξεσουάρ Coco Carolo, κατέρρευσε λόγω φθοράς.

Μέρος των πετρών έπεσε πάνω στα τραπέζια και τις καρέκλες που χρησιμοποιούσαν πελάτες της καφετέριας-εστιατορίου Curda, που βρίσκεται δίπλα στο κατάστημα.

Οι τραυματίες δέχθηκαν πρώτες βοήθειες επί τόπου πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Τη στιγμή του περιστατικού το κατάστημα ήταν κλειστό. Οι υπεύθυνοι αρνήθηκαν τη Δευτέρα να σχολιάσουν το συμβάν, το οποίο θα μπορούσε να είχε πολύ σοβαρές συνέπειες, καθώς πρόκειται για περιοχή με μεγάλη προσέλευση κόσμου στο ιστορικό κέντρο της Σιουταντέγια.

Ο δημοτικός αρχιτέκτονας επιθεώρησε το πρωί της Δευτέρας το κτίριο χωρίς να εντοπίσει σοβαρές ανωμαλίες και το κατάστημα επαναλειτούργησε κανονικά.

Σε εξέλιξη έρευνα των Αρχών

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης.

Ο δήμος της Σιουταντέγια ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό από τη στιγμή της ειδοποίησης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μονάδες της τοπικής αστυνομίας, ασθενοφόρα προηγμένης υποστήριξης ζωής, πυροσβέστες, ο δημοτικός αρχιτέκτονας και περιπολικά της εθνικής αστυνομίας.

Νέα περιστατικά καταρρεύσεων σε τουριστικές περιοχές της Ισπανίας

Το περιστατικό στη Μινόρκα έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από άλλα ατυχήματα σε τουριστικές περιοχές της Ισπανίας.

Τον Απρίλιο, πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν κατέρρευσε μέρος οροφής σε ξενοδοχείο στο Μπενιντόρμ, ενώ λίγες ημέρες αργότερα δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν όταν υποχώρησε δάπεδο σε ξενοδοχείο στη Μαγιόρκα.