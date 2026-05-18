Νορβηγία: Εμφανώς καταβεβλημένη η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ – Δεν αντέχει να μείνει όρθια λόγω της ασθένειάς της

Η φετινή Εθνική Ημέρα της Νορβηγίας σημαδεύτηκε από την προσπάθεια της 52χρονης διαδόχου του θρόνου, πριγκίπισσας Μέτε-Μαρίτ, να σταθεί όρθια, παρά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Η εικόνα της Πριγκίπισσας στις 17 Μαΐου να αγωνίζεται να ανταπεξέλθει στο εξαντλητικό πρωτόκολλο, υποβοηθούμενη από μια καρέκλα και ένα διακριτικό ρινικό σωληνάκι οξυγόνου, προκάλεσε έντονη ανησυχία.


Η χρόνια πνευμονική ίνωση από την οποία πάσχει την έχει καταβάλει σε τέτοιο βαθμό, που ήταν αδύνατο να παραμείνει όρθια και να χαιρετά τα πλήθη επί ώρες, αναγκάζοντάς την να αποχωρήσει επανειλημμένα από τις εκδηλώσεις.

Η πιο εξαντλητική ημέρα του χρόνου

Η 17η Μαΐου αποτελεί την πιο σημαντική και πιθανότατα την πιο κουραστική ημέρα στο βασιλικό ημερολόιο της Νορβηγίας.

Από το 1906, πολυάριθμες σχολικές και παιδικές ομάδες παρελαύνουν μπροστά από το παλάτι, χαιρετώντας τη βασιλική οικογένεια. Αυτή η «παρέλαση των παιδιών» έχει διάρκεια τριών ωρών.


Η ημέρα είναι ιδιαίτερα εξαντλητική για τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, καθώς το πρωί υποδέχονται μια μικρότερη παιδική παρέλαση μπροστά από την κατοικία τους, το Σκάουγκουμ, έξω από το Όσλο.

Για τη Μέτε-Μαρίτ, αυτό σήμαινε στο παρελθόν ότι έπρεπε να στέκεται όρθια και να χαιρετά για 1,5 ώρα το πρωί, και στη συνέχεια να ακολουθούν άλλες τρεις ώρες ορθοστασίας και χαιρετισμών από το μπαλκόνι του παλατιού στο Όσλο, ξεκινώντας από τις 10:30 π.μ.

Ως εκ τούτου, η έκπληξη ήταν μεγάλη όταν το παλάτι ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι η Πριγκίπισσα θα συμμετείχε και φέτος στους εορτασμούς.


Ωστόσο, είναι γνωστό από τον Δεκέμβριο ότι η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί.

Πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνεύμονα, ενώ η ίδια εξαρτάται από παροχή οξυγόνου τους τελευταίους δύο μήνες.

Η μάχη με την εξάντληση

Στην εμφάνισή της έξω από το κτήμα στο Σκάουγκουμ, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάακον, τον γιο της, πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, και τον σκύλο τους, Μόλι Φίσκεμπολε, η Μέτε-Μαρίτ αναγκάστηκε να καθίσει σε μια ψηλή καρέκλα.

Ένα μέλος του προσωπικού μετέφερε διακριτικά τη φιάλη οξυγόνου μέσα σε μια τσάντα.

Μάλιστα, για πρώτη φορά, η Μέτε-Μαρίτ δεν φόρεσε την παραδοσιακή νορβηγική ενδυμασία για την πρωινή παιδική παρέλαση, καθώς θα έπρεπε να αλλάξει ξανά ρούχα πριν από το ταξίδι της στο Όσλο, κάτι που θα ήταν υπερβολικά κουραστικό για εκείνη.

Αφού χαιρέτησε για λίγο το πλήθος, σηκώθηκε όρθια και αντάλλαξε μερικές κουβέντες με τον σύζυγό της, πριν αποχωρήσει. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε αργότερα και στο μπαλκόνι του Παλατιού του Όσλο.


Στην έναρξη της πομπής, η Πριγκίπισσα βρισκόταν κανονικά στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια, όμως, αποχώρησε και δεν επέστρεψε παρά μόνο έπειτα από δύο ώρες, με τον γιο της, πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, να κρατά ο ίδιος τη φιάλη οξυγόνου.

Το συμπέρασμα των εορτασμών ήταν δυστυχώς ξεκάθαρο για όλους: η Μέτε-Μαρίτ είναι πλέον πολύ αδύναμη για να συμμετέχει στο εξαντλητικό βασιλικό πρόγραμμα, σημειώνει η Bild.

