Γαλατάς: Νεκρός 30χρονος που είχε εξαφανιστεί – Το άψυχο σώμα του βρέθηκε στη θάλασσα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Λιμενικό
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 30χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά.

Ιδιώτης δύτης, παρουσία και πλωτού σκάφους με στελέχη του Λιμενικού Σώματος, προχώρησε στην ανάσυρση του άψυχου σώματος του 30χρονου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά για τα περαιτέρω.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Αρρύθμιστη υπέρταση: Η απονεύρωση του νεφρού στο επίκεντρο της ελληνικής στρατηγικής

«Προσωπικός Βοηθός»: Ενισχύεται το πρόγραμμα με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ – Τι αλλάζει από τον Ιούνιο

«Chios Kythira Pass 2026»: Έως και σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers των 300 και των 250 ευρώ

Παράξενες γεωλογικές δομές στην Αφροδίτη προβληματίζουν τους επιστήμονες

Η OpenAI λανσάρει εργαλεία προσωπικών χρηματοοικονομικών στο ChatGPT με δυνατότητα σύνδεσης τραπεζικών λογαριασμών
περισσότερα
16:18 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των κατηγορουμένων για την ένοπλη απόπειρα ληστείας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

Δόθηκαν σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα και κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικώ...
15:46 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 5 ετών στον οδηγό νταλίκας για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα 29χρονο μοτοσικλετιστή

Ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση κρίθηκε ο 55χρονος οδηγός της νταλίκας, ο οποίος κατηγορείται γι...
15:23 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Χανιά: Την Τετάρτη η δίκη του 47χρονου που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 16χρονο ΑμεΑ γιο του

Για την ερχόμενη Τετάρτη (20/5) αναβλήθηκε η αυτόφωρη ακροαματική διαδικασία για τον 47χρονο π...
15:07 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κατερίνη: Ληστές έστησαν ενέδρα σε 43χρονο έξω από το σπίτι του – Άρπαξαν τσάντα με 26.000 ευρώ

Θύμα ληστείας από δύο άτομα που του έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του, κατήγγειλε ότι έπεσε ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν