Γαλατάς: Νεκρός 30χρονος που είχε εξαφανιστεί – Το άψυχο σώμα του βρέθηκε στη θάλασσα

Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 30χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά.

Ιδιώτης δύτης, παρουσία και πλωτού σκάφους με στελέχη του Λιμενικού Σώματος, προχώρησε στην ανάσυρση του άψυχου σώματος του 30χρονου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά για τα περαιτέρω.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.