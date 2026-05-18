Χανιά: Την Τετάρτη η δίκη του 47χρονου που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 16χρονο ΑμεΑ γιο του

Για την ερχόμενη Τετάρτη (20/5) αναβλήθηκε η αυτόφωρη ακροαματική διαδικασία για τον 47χρονο πατέρα, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε τον 16χρονο γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, στα Χανιά.

Ο κατηγορούμενος θα κρατηθεί προσωρινά μέχρι την δίκη, όπως αποφάσισε η δικαστική έδρα ύστερα από αίτημα της συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας για παράταση κράτησης του πατέρα, μέχρι την ακροαματική διαδικασία ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις.

Η καταγγελία και η δίωξη

Η 46χρονη σύζυγος του κατηγορούμενου και μητέρα του 16χρονου παιδιού ήταν εκείνη που έκανε την καταγγελία, χθες, στις αστυνομικές αρχές.

Όπως κατήγγειλε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 47χρονος φέρεται να είχε χτυπήσει τον γιο τους και στο παρελθόν, με την μητέρα να κάνει σχετική αναφορά στις αρχές.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων για κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα που αφορούν σε πρόκληση σωματικών βλαβών.