Μίλτος Ζαμπάρας για ενδεχόμενο προσχώρησης στο κόμμα Τσίπρα: «Δεν αρνούμαι τίποτα»

«Εδώ θα είμαστε. Δεν αρνούμαι τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, δεν ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ζαμπάρας την επόμενη μέρα τόσο πολύ και δεν νομίζω ότι αφορά και τον κόσμο. Εγώ θέλω να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου και όχι στον κατακερματισμό» τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας στο ΕΡΤnews Radio, αν είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί για να πάει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Το τι θα κάνει ο Μίλτος Ζαμπάρας ως βουλευτής μπορεί να έχει και μικρή σημασία, αλλά μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε με τη στάση μας σε αυτό;» συνέχισε. «Πράγματι είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βλέπουμε ότι τα γεγονότα με έναν τρόπο γρήγορο και ραγδαίο εξελίσσονται. Θα δούμε όμως πού θα καταλήξουν.

«Νομίζω ότι το βασικό επίδικο αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μπορέσουμε να συσπειρώσουμε δυνάμεις, πώς θα μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε δυνάμεις. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλω κι εγώ έτσι ως βουλευτής τα τελευταία τρία χρόνια να δω όλο το καρέ των γεγονότων και των εξελίξεων, θα σας έλεγα ότι μετά το 2023 και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, όλες αυτές οι διασπάσεις, αποχωρήσεις, ο κατακερματισμός δημιούργησε ένα οξύ πρόβλημα στον πολιτικό οργανισμό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την άποψή μου, δεν φταίει μόνο ο ένας, όλοι φταίνε. Μπορεί να μη φταίνε το ίδιο, αλλά φταίνε όλοι. Και νομίζω ότι απογοητεύσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος που μας πίστεψε και στήριξε τις ελπίδες σε αυτό το εγχείρημα», τόνισε ο βουλευτής.

«Εγώ λέω ότι θα πρέπει να βρεθεί μία λύση, μία μέθοδος αν θέλετε, για να μπορέσουν οι δυνάμεις με ένα συσπειρωμένο τρόπο και στη λογική ενός αντίπαλου δέους που πρέπει να συγκροτηθεί εδώ και τώρα απέναντι σε αυτή την παρακμιακή κυβέρνηση που είχε συνέδριο η Νέα Δημοκρατία τις προηγούμενες μέρες, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και έβαλε και το ζήτημα για την Ελλάδα του 2030, όταν στην Ελλάδα του 2026 το 71% των πολιτών λένε ότι τα οικονομικά του χειροτέρεψαν σε σχέση με το ’25, όταν το 30% του εισοδήματός σου πάει στο ενοίκιο , στη στέγαση και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, φτάνει ο μισθός μέχρι τις 15, βαριά 20 του μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι το 2030 είναι κάτι το οποίο πραγματικά εάν συμβεί και δοθεί τρίτη εντολή στη Νέα Δημοκρατίας θα είναι όλεθρος. Ως εκ τούτου, σε ό, τι μας αφορά και στο βαθμό που η δική μας η ευθύνη, πώς να το πω έτσι, έχει να κάνει με αυτή τη στάση, οφείλουμε να το παλέψουμε.

Σε ό, τι μας αναλογεί δηλαδή και εγώ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία τρία χρόνια, με όλες μου τις δυνάμεις και στο δημόσιο λόγο και στην κοινωνία, στην επαφή με την κοινωνία καθημερινά βάζω το ζήτημα της σύγκλισης του προοδευτικού κόσμου», προσέθεσε ο κ. Ζαμπάρας.

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με την πρόταση του Δημήτρη Χατζησωκράτη, που προκάλεσε και την αντίδραση Πολάκη, για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και μεταβίβαση της περιουσίας του στο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Ζαμπάρας απάντησε «εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπειρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων.

Εγώ αυτό το βλέπω, στηρίζω μια τέτοια λογική, γιατί είμαι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής πως θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.

Αλλά τώρα να σας πω κάτι; Να μην το εντείνουμε και εμείς στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή τώρα είχαμε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, τη διαγραφή του Παύλου του Πολάκη. Λοιπόν, ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ζητήσουμε και ένα συγνώμη στον κόσμο γιατί τα τελευταία χρόνια παράγουμε πάρα πολλές αρνητικές ειδήσεις, πολύ περισσότερες από αυτές που μπορούμε να μεταβολίσουμε».

Απαντώντας στο ερώτημα, αν έχει λόγο ύπαρξης ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαμπάρας σημείωσε: «τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με τη δουλειά που γίνεται κοινοβουλευτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια υπολογίσιμη κοινοβουλευτική δύναμη, κάνει μια σοβαρή δουλειά, κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Εγώ δεν την υποτιμώ.

Και εγώ ως βουλευτής αυτού του φορέα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καθημερινά δίνω τον αγώνα και στην Αιτωλοακαρνανία και όπου βρεθώ και στο δημόσιο λόγο, κυρίως όμως με την οργανική σχέση που έχω με την κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας, με τους πολίτες. Βγαίνω στον κόσμο, μιλάω, περπατάω, αφουγκράζομαι τις αγωνίες και τα αιτήματα της κοινωνίας. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που ζητάει η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι συσπείρωση δυνάμεων και όχι περαιτέρω κατακερματισμός.

Και οφείλω με την στάση μου και με τον λόγο μου, κυρίως με την στάση μου, να πιέσω όλες τις καταστάσεις, έτσι ώστε αυτός ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, τον ενδιαφέρει από τη στιγμή που κατά 70% μιλάει για πολιτική αλλαγή, 80% πολλές φορές στις δημοσκοπήσεις, αυτό να μετουσιωθεί σε έναν πόλο που θα εφαρμόσει και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Να του πεις δηλαδή ότι εγώ έχω λύση για τα ενοίκια, για τη στέγαση, έχω λύση για το σούπερ μάρκετ, έχω λύση για την ενέργεια που 40% έχει αυξηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια το ενεργειακό κόστος. Αυτά πρέπει να πούμε στον κόσμο».

Ερωτηθείς τέλος αν θα έλεγε στο Σωκράτη Φάμελλο να πάρει πίσω την απόφαση διαγραφής Πολάκη, επεσήμανε ότι «ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου Πολάκη να κάνει μία δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά μπαίνουν στα όργανα, με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο κτλ, άρα νομίζω ότι ήταν φάουλ αυτό από τη δική του την πλευρά.

Από την άλλη όμως, ξαναλέω, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, γιατί αυτό είναι το επιμέρους, εάν συνεχίζουμε τη λογική της διάσπασης και του κατακερματισμού σαν την αμοιβάδα και δεν βλέπουμε ποιο είναι το μείζον που το μείζον είναι η συσπείρωση δυνάμεων, ο πολλαπλασιασμός δυνάμεων, αυτό που ζητάει η κοινωνία. Η κοινωνία λέει κάτι πολύ απλό, θέλω αντίπαλο απέναντι σε αυτό το καθεστώς».