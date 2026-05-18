ΗΠΑ: Χιλιάδες χριστιανοί πλημμύρισαν την Ουάσινγκτον υπό τις… ευλογίες του Τραμπ – Φωτογραφίες από τη μαζική προσευχή

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο National Mall της Ουάσινγκτον για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση «Rededicate250», η οποία διοργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Freedom 250».

Κεντρικό πρόσωπο της θρησκευτικής συγκέντρωσης ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απηύθυνε μήνυμα στους παρευρισκόμενους.

Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, οι διοργανωτές της εκδήλωσης φαίνεται πως ανακύκλωσαν ένα βίντεο που είχε μαγνητοσκοπήσει ο Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο για μια άλλη εκδήλωση με τίτλο «Η Αμερική Διαβάζει τη Βίβλο».

Trump’s bizarre pre-recorded message to Rededicate 250 ended up on abrupt note, but that didn’t stop the follow-up speaker from worshiping him as a false idol pic.twitter.com/xZutrjYRC7 — Aaron Rupar (@atrupar) May 17, 2026



Κατά τη διάρκεια του μηνύματός του, ο Τραμπ διάβασε ένα απόσπασμα από το βιβλίο Β’ Χρονικών (7:11-22), το οποίο περιλαμβάνει ένα εδάφιο που αναφέρεται συχνά στην ταπεινότητα.

«Εάν ο λαός μου, επί του οποίου εκλήθη το όνομά μου, ταπεινωθεί και προσευχηθεί και ζητήσει το πρόσωπό μου και επιστρέψει από τους πονηρούς δρόμους του, τότε εγώ θα εισακούσω από τον ουρανό και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα θεραπεύσω τη γη τους», αναφέρει το εδάφιο 14.

Βίντεο-μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ

Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ απηύθυναν επίσης χαιρετισμούς μέσω βίντεο, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και η πάστορας Πόλα Γουάιτ-Κέιν, Ανώτερη Σύμβουλος του Γραφείου Πίστης του Λευκού Οίκου.

Αντίθετα, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τιμ Σκοτ μίλησε ζωντανά στο πλήθος, επισημαίνοντας ότι ήταν «η δύναμη της προσευχής που τροφοδότησε το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα», ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης εξέχοντες καθολικοί ηγέτες, όπως ο επίτιμος Αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης και πρώην πρόεδρος της Συνδιάσκεψης των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ, καρδινάλιος Τίμοθι Ντόλαν, καθώς και οι επίσκοποι Ρόμπερτ Μπάρον και Κέλβιν Κομπάρις.

Παρέμβαση κατά του αντισημιτισμού

Παρά τον έντονο χριστιανικό χαρακτήρα, ανάμεσα στους ομιλητές υπήρξαν και εκπρόσωποι άλλων δογμάτων.

Ένας Ραβίνος απηύθυνε λόγο στο κοινό, τη στιγμή που οι σπόροι του αντισημιτισμού φαίνεται να αναζωπυρώνονται από μια σειρά επιφανών πολιτικών σχολιαστών της αμερικανικής Δεξιάς.

Ο Μέιρ Σολοβέιτσικ, Αμερικανός Ορθόδοξος ραβίνος, ακαδημαϊκός και συγγραφέας, αναφέρθηκε στο πώς το πατριωτικό τραγούδι «God Bless America», το οποίο γράφτηκε από τον Εβραίο μετανάστη Ίρβινγκ Μπερλίν, ακούστηκε για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο την επομένη της «Νύχτας των Κρυστάλλων» (Kristallnacht) κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ο αντισημιτισμός είναι εντελώς αντιαμερικανικός», τόνισε ο Σολοβέιτσικ προς το πλήθος, εισπράττοντας σκόρπια χειροκροτήματα.

«Xριστιανικός εθνικισμός» και πολιτικές κόντρες

Παρά την ποικιλία των θρησκευτικών ομιλητών, η εκδήλωση βρέθηκε στο στόχαστρο έντονης κριτικής.

Αρκετοί επικριτές χαρακτήρισαν το «Rededicate 250» ως μια προσπάθεια «πειρατείας» της αμερικανικής ιστορίας μέσω ενός ψευδούς, χριστιανικού εθνικιστικού αφηγήματος, το οποίο -όπως υποστηρίζουν- συγχωνεύει την αμερικανική και τη χριστιανική ταυτότητα, απειλώντας τον συνταγματικό διαχωρισμό Κράτους και Εκκλησίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της «Freedom 250», ο οργανισμός αποτελεί μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που «ηγείται του προεδρικού προγραμματισμού για την 250ή επέτειο της Αμερικής», η οποία θα κορυφωθεί με την επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν αμφισβητήσει τη δομή και τα οικονομικά του οργανισμού, θεωρώντας τον ως ένα όργανο ελεγχόμενο από τον Τραμπ, που δημιουργήθηκε για να παρακάμψει μια ξεχωριστή, επίσημη επιτροπή που είχε συσταθεί από το Κογκρέσο πριν από μια δεκαετία για τον ίδιο σκοπό.

Παράλληλα, το Ίδρυμα «Freedom From Religion» (Ελευθερία από τη Θρησκεία), το οποίο τάσσεται υπέρ του αυστηρού διαχωρισμού Εκκλησίας-Κράτους, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, σχεδιάζοντας μάλιστα μια αντικυβερνητική διαδήλωση σε άλλο σημείο της Ουάσιγκτον.

«Πρόκειται για την κυβέρνηση που διοργανώνει μια χριστιανική εθνικιστική εκδήλωση», δήλωσε η Άνι Λόρι Γκέιλορ, συμπρόεδρος του ιδρύματος. «Ακόμη και αν δέχεται ιδιωτικά χρήματα γι’ αυτήν, εξακολουθεί να τη διοργανώνει. Είναι εξοργιστικό», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από: Daily Mail