Καρυστιανού: Αναβολή κατάθεσης καταστατικού για το κόμμα – Στόχος οι 70.000 υπογραφές μελών

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα (18/5) κατάθεση του καταστατικού του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο, το όνομα του οποίου η ίδια κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» και συνεργάτες της, απαιτούνται ακόμη κάποιες ημέρες για τη συλλογή των υπογραφών των ανθρώπων που θα τη στηρίξουν και θα την ακολουθήσουν στο νέο της βήμα.

Επίσης διαμορφώνεται ένα δίκτυο υποστηρικτών και συνεργατών που φιλοδοξεί να δώσει οργανωτική υπόσταση στο υπό σύσταση κόμμα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι υπέγραφαν τις σχετικές φόρμες συμμετοχής, ενώ η διαδικασία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Facebook. Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της προσπάθειας, τονίζοντας ότι το εγχείρημα έχει πλέον λάβει επίσημο χαρακτήρα και ότι στόχος είναι η συγκρότηση ενός πολιτικού φορέα με πανελλαδική απήχηση.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν και πρόσωπα με μακρά παρουσία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της ομογένειας στη Ρωσία, γεγονός που προκάλεσε πολιτικά σχόλια και συζητήσεις. Μεταξύ αυτών ήταν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, επί σειρά ετών ανταποκριτής στη Μόσχα, ο οποίος φέρεται να αναλαμβάνει ρόλο εκπροσώπου Τύπου στο νέο κόμμα.



Παρών ήταν επίσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Στράτος Σιουρδάκης, ο οποίος συμμετείχε στη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης.

Οι υποστηρικτές του εγχειρήματος εξέφρασαν την πεποίθηση ότι απαιτείται πολιτική ανανέωση, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και μέλλοντος της νέας γενιάς. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους δήλωσαν ότι κινητοποιούνται «για το καλό των παιδιών» και «για μια διαφορετική πορεία της χώρας».

Στις 21 Μαΐου η επίσημη παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη

Η επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη, όπου η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό πλαίσιο, τις βασικές αρχές και τους στόχους του κόμματος.

Επίσης διαμορφώνεται ένα δίκτυο υποστηρικτών και συνεργατών που φιλοδοξεί να δώσει οργανωτική υπόσταση στο υπό σύσταση κόμμα.

Οι αντιδράσεις στο πολιτικό σύστημα είναι μέχρι στιγμής μικτές. Ορισμένοι αντιμετωπίζουν την πρωτοβουλία ως αυθεντική κοινωνική έκφραση αγανάκτησης, ενώ άλλοι τη θεωρούν πολιτικά άπειρη και ενδεχομένως ευάλωτη σε ετερόκλητες επιρροές.

Το κρίσιμο ερώτημα για την πορεία του νέου φορέα είναι εάν θα εξελιχθεί σε συγκροτημένη πολιτική δύναμη με διάρκεια ή αν θα παραμείνει ένα συγκυριακό κίνημα διαμαρτυρίας που θα αντλεί ισχύ κυρίως από τη δημόσια συγκίνηση γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.