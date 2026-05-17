Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης την live μετάδοση από τη συλλογή υπογραφών για το κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα η Μαρία Καρυστιανού την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να βρεθεί αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου, στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. «Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία», ακούγεται να λέει στη ζωντανή μετάδοση.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη: Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;

Αναφερόμενος, συγκεκριμένα, στη ζωντανή αναμετάδοση της διαδικασίας, ο υπουργός Υγείας έγραψε στο Χ:

«Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς».

 

 

