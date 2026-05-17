Σάκης Ρουβάς για Eurovision: «Δεν μου αρέσει που υπάρχουν επιτροπές…»

Ο Σάκης Ρουβάς έχει εκπροσωπήσει δύο φορές την χώρα μας στη Eurovision. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, συμμετείχε στον διαγωνισμό το 2004 με το τραγούδι «Shake it», καθώς και το 2009 με το κομμάτι «This is our night», κατακτώντας την τρίτη και την έβδομη θέση αντίστοιχα. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής μίλησε για τον μουσικό θεσμό στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίοι συνάντησαν τον ίδιο και την Νατάσα Θεοδωρίδου στο αεροδρόμιο, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Κυριακή 17 Μαΐου, στο «Καλύτερα δεν γίνεται».

Αναφερόμενος στη Eurovision, ο Σάκης Ρουβάς είπε ότι: «Να σας πω την αλήθεια, να σας πω κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει που υπάρχουν επιτροπές. Εγώ θέλω να ψηφίζει ο κόσμος μόνο».

Σε ερώτηση για το πόσο έχει αλλάξει η Eurovision, από τη δική του εποχή, ο επιτυχημένος ερμηνευτής απάντησε: «Πολύ! Δεν το βλέπετε; Δείτε τι γινόταν το 2004 και τι γίνεται τώρα».