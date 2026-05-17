Σάκης Ρουβάς για Eurovision: «Δεν μου αρέσει που υπάρχουν επιτροπές…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Your Face Sounds Familiar, YFSF, Σάκης Ρουβάς
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Σάκης Ρουβάς έχει εκπροσωπήσει δύο φορές την χώρα μας στη Eurovision. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, συμμετείχε στον διαγωνισμό το 2004 με το τραγούδι «Shake it», καθώς και το 2009 με το κομμάτι «This is our night», κατακτώντας την τρίτη και την έβδομη θέση αντίστοιχα. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής μίλησε για τον μουσικό θεσμό στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίοι συνάντησαν τον ίδιο και την Νατάσα Θεοδωρίδου στο αεροδρόμιο, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Κυριακή 17 Μαΐου, στο «Καλύτερα δεν γίνεται».

Σάκης Ρουβάς: Έδωσε το μικρόφωνο στην Ιωάννα Τούνη και τραγούδησε με τον σύντροφό της

Αναφερόμενος στη Eurovision, ο Σάκης Ρουβάς είπε ότι: «Να σας πω την αλήθεια, να σας πω κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει που υπάρχουν επιτροπές. Εγώ θέλω να ψηφίζει ο κόσμος μόνο». 

Σε ερώτηση για το πόσο έχει αλλάξει η Eurovision, από τη δική του εποχή, ο επιτυχημένος ερμηνευτής απάντησε: «Πολύ! Δεν το βλέπετε; Δείτε τι γινόταν το 2004 και τι γίνεται τώρα».

Σάκης Ρουβάς: Αν άκουγα όλα τα σχόλια από την αρχή της καριέρας μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα στη ζωή μου

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι άνδρες που σκουπίζουν και καθαρίζουν το σπίτι έχουν ενισχυμένη λίμπιντο – Το απρόσμενο συμπέρασμα μελέτης

Nail expert εξηγεί ποια βερνίκια νυχιών κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο νεανικά και όμορφα

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ για τη Γαλάζια Οικονομία: Πότε θα πραγματοποιηθεί – Περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

«Ανοίγει» το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» – Τα βασικά χαρακτηριστικά του

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Κβαντική ανακάλυψη φέρνει επανάσταση στην τηλεμεταφορά και την πληροφορική
περισσότερα
21:19 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Θάνος Καληώρας για Τζέσυ Παπουτσή: «Η εγγονή μας, μου την θυμίζει σε πολλά πράγματα»

Ο Θάνος Καληώρας μίλησε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τ...
20:21 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Η νέα συγκινητική ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα του – «Εξήντα πέντε χρόνια ήταν μαζί…»

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε πως ο πολυαγαπημένος του πατέρας πέθ...
19:27 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Γιώργος Παπαδόπουλος για τη Eurovision: «Μου έχουν κάνει πρόταση δύο φορές, να πάω με απευθείας ανάθεση από την Κύπρο» – Ο λόγος που αρνήθηκε

Συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, έδωσε ο Γιώργος Παπα...
18:42 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Γιώργος Καπουτζίδης για Eurovision: «Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, το αξίζαμε – Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός»

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Akylas και όλη η υπόλ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν