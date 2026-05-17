Ρόδο: Μητέρα και κόρη οι δύο νεκρές στο τροχαίο – Πώς έγινε η τραγωδία – ΦΩΤΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΟΔΟΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μάνα και κόρη είναι τα δύο θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρόδο στην περιοχή της Αφάντου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το mega. Στο τροχαίο, που σημειώθηκε σήμερα στις 15.30, τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα, ενώ αρχικά γινόταν λόγος για τρεις τραυματίες.

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο σοκ – Τρεις τραυματίες – ΦΩΤΟ

Η τραγωδία έγινε στον δρόμο που ενώνει την πόλη της Ρόδου με τη Λίνδο κοντά σε σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει από μαρτυρίες οι αστυνομικοί, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σταματημένες στο φανάρι. Μόλις αυτό άναψε, ξεκίνησαν και τότε το άλλο όχημα που εμπλέκεται στη σύγκρουση, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω τους.

Το αποτέλεσμα ήταν το όχημα των γυναικών να μεταβληθεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, κάτι που οφείλεται και στην ταχύτητα του άλλου οχήματος.

Φαίνεται λοιπόν πως ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

Το ΙΧ των θυμάτων ανατράπηκε μάλιστα και οι γυναίκες εγκλωβίστηκαν σε αυτό.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν για να απεγκλωβίσουν τις δύο γυναίκες αλλά ήταν πολύ αργά. Αν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, χωρίς τις αισθήσεις τους, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τις επαναφέρουν.

Ελαφριά τραυματίστηκαν ο οδηγός του άλλου οχήματος και ο γιος του.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΟΔΟΣ
Φωτό από dimokratiki.gr
ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΟΔΟΣ
Φωτό από dimokratiki.gr
ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΟΔΟΣ
Φωτό από dimokratiki.gr

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι άνδρες που σκουπίζουν και καθαρίζουν το σπίτι έχουν ενισχυμένη λίμπιντο – Το απρόσμενο συμπέρασμα μελέτης

Nail expert εξηγεί ποια βερνίκια νυχιών κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο νεανικά και όμορφα

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ για τη Γαλάζια Οικονομία: Πότε θα πραγματοποιηθεί – Περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

«Ανοίγει» το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» – Τα βασικά χαρακτηριστικά του

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Κβαντική ανακάλυψη φέρνει επανάσταση στην τηλεμεταφορά και την πληροφορική
περισσότερα
20:12 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Ξάνθη: Στο νοσοκομείο 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα – Οι περαστικοί άκουσαν τις φωνές του κοριτσιού

Συναγερμός σήμανε στην Ξάνθη το απόγευμα της Κυριακής (17/5), όταν μία 17χρονη έπεσε από την π...
20:08 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Κοζάνη: Στον 78χρονο αγνοούμενο ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στο βουνό

Τραγική κατάληξη είχαν οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό του 78χρονου Στέργιου Βλάχου απ...
19:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Κρήτη: Μαθητές από τα Χανιά κρέμασαν 168 ματωμένες τσάντες στην περίφραξη της αμερικανικής βάσης

Με ένα συμβολικό δρώμενο ολοκληρώθηκε η σημερινή (Κυριακή) αντιπολεμική διαδήλωση της παγκρήτι...
18:52 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Καιρός: Η προειδοποίηση Κολυδά για νέα επιδείνωση μέχρι τις 25 Μαΐου – Θα σημειωθούν και καταιγίδες

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε για βροχές και καταιγίδες την εβδομάδα 18-25 Μαΐου σε Ελλάδα κ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν