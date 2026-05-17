Ρόδο: Μητέρα και κόρη οι δύο νεκρές στο τροχαίο – Πώς έγινε η τραγωδία – ΦΩΤΟ

Μάνα και κόρη είναι τα δύο θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρόδο στην περιοχή της Αφάντου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το mega. Στο τροχαίο, που σημειώθηκε σήμερα στις 15.30, τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα, ενώ αρχικά γινόταν λόγος για τρεις τραυματίες.

Η τραγωδία έγινε στον δρόμο που ενώνει την πόλη της Ρόδου με τη Λίνδο κοντά σε σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει από μαρτυρίες οι αστυνομικοί, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σταματημένες στο φανάρι. Μόλις αυτό άναψε, ξεκίνησαν και τότε το άλλο όχημα που εμπλέκεται στη σύγκρουση, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω τους.

Το αποτέλεσμα ήταν το όχημα των γυναικών να μεταβληθεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, κάτι που οφείλεται και στην ταχύτητα του άλλου οχήματος.

Φαίνεται λοιπόν πως ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

Το ΙΧ των θυμάτων ανατράπηκε μάλιστα και οι γυναίκες εγκλωβίστηκαν σε αυτό.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν για να απεγκλωβίσουν τις δύο γυναίκες αλλά ήταν πολύ αργά. Αν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, χωρίς τις αισθήσεις τους, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τις επαναφέρουν.

Ελαφριά τραυματίστηκαν ο οδηγός του άλλου οχήματος και ο γιος του.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.