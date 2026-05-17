ΗΑΕ: Επίθεση με drone προκάλεσε φωτιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο – «Επικίνδυνη κλιμάκωση»

Enikos Newsroom

Διεθνή Νέα

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα ύστερα από επίθεση με drone, κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπαράκαχ, στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή αύξηση της ραδιενέργειας, ωστόσο, οι αρχές κάνουν λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν «τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν από τα δυτικά σύνορα», δύο εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν με επιτυχία, ενώ το άλλο χτύπησε μια γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων.

Όπως ανακοίνωσε, το υπουργείο διεξάγει έρευνα για να καθορίσει απ’ όπου προήλθαν οι επιθέσεις.

Οι επιθέσεις συνιστούν «μια επικίνδυνη κλιμάκωση, μια απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Αμπού Ντάμπι δεν έδειξε αυτή τη φορά το Ιράν, παρά το γεγονός ότι το έχει κατηγορήσει επανειλημμένα πως πραγματοποιεί επιθέσεις κατά του εδάφους του από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου, η οποία έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τη μια μεριά, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών από την άλλη.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες που έχουν τη βάση τους στο Ιράκ και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι της Τεχεράνης, ανέλαβαν επίσης την ευθύνη για επιθέσεις στην περιοχή.

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπαράκαχ βρίσκεται περισσότερα από 200 χιλιόμετρα δυτικά του Αμπού Ντάμπι, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, πιο κοντά στη Ντόχα του Κατάρ παρά στα μεγάλα αστικά κέντρα των Εμιράτων.

«Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός και δεν διαπιστώθηκε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας», διευκρίνισε η υπηρεσία Τύπου της τοπικής κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι.

«Η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας (FANR) επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε την ασφάλεια του σταθμού ή τη διαθεσιμότητα των κρίσιμων συστημάτων του και ότι όλες οι μονάδες λειτουργούν κανονικά», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Απαράδεκτο»

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χαρακτηρίζοντας ως «απαράδεκτη» οποιαδήποτε στρατιωτική δραστηριότητα που απειλεί την πυρηνική ασφάλεια.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν η δεύτερη χώρα της περιοχής, μετά το Ιράν, που απέκτησε πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας και η πρώτη στον αραβικό κόσμο.

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπαράκαχ κατασκευάστηκε από μια νοτιοκορεατική κοινοπραξία με επικεφαλής τον προμηθευτή ενέργειας Kepco. Άρχισε να λειτουργεί το 2020. Σύμφωνα με τον δημόσιο φορέα εκμετάλλευσης Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), ο σταθμός παράγει 40 τεραβατώρες ετησίως και καλύπτει έως το 25% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της πλούσιας πετρελαϊκής μοναρχίας.

Δεν υπέστη ζημιές ο σταθμός

Σύμφωνα με την Kepco, ο σταθμός δεν δέχτηκε άμεση επίθεση ούτε υπέστη ζημιές. «Οι λειτουργίες σε έναν αντιδραστήρα ανεστάλησαν για λίγο προληπτικά», πρόσθεσε αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται, τον οποίο επικαλείται το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Στις αρχές Μαΐου, ένα πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε στόχο μια άλλη ενεργειακή εγκατάσταση των Εμιράτων, το πετρελαϊκό συγκρότημα στη Φουτζέιρα, στα ανατολικά, μια επίθεση που τότε αποδόθηκε στην Τεχεράνη, η οποία απέρριψε κάθε εμπλοκή.

Από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, τα Εμιράτα έχουν γίνει στόχος περισσότερων από 2.800 πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς υφίστανται το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών αντιποίνων ανάμεσα στις μοναρχίες του Κόλπου.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τους γείτονές της ότι επέτρεψαν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν τα εδάφη τους για να εξαπολύουν επιθέσεις κατά του ιρανικού εδάφους.

Η ένταση αυξήθηκε περισσότερο αυτή την εβδομάδα έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πλήγματα που διεξήχθησαν απευθείας από τα Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Σε αυτή τη συγκυρία, η Τεχεράνη κατηγόρησε το Αμπού Ντάμπι ότι διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, κατηγορίες που τα Εμιράτα απέρριψαν «κατηγορηματικά».

