Θάνος Καληώρας για Τζέσυ Παπουτσή: «Η εγγονή μας, μου την θυμίζει σε πολλά πράγματα»

Ο Θάνος Καληώρας μίλησε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, η οποία προβλήθηκε στο «Καλύτερα δεν γίνεται» την Κυριακή (17/5), αναφέρθηκε με πολύ τρυφερά λόγια στην εγγονή του, και εξομολογήθηκε πως σε πολλά πράγματα του θυμίζει την γιαγιά της και αείμνηστη ηθοποιό, Τζέσυ Παπουτσή.

Υπενθυμίζεται ότι η Τζέσυ Παπουτσή άφησε την τελευταία της πνοή, την 1η Ιουλίου του 2018.

Η εξομολόγηση για την εγγονή του

Συγκεκριμένα, μιλώντας για την εγγονή του, ο Θάνος Καληώρας είπε: «Δεν μπορώ να σου μεταφέρω το συναίσθημα και την αγάπη, την λατρεία που έχω, για αυτό το πλάσμα. Όπως την είχα και για τον γιο μου. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι από τα χρόνια όταν μεγάλωνα τον γιο μου, όπως μεγαλώνει και τώρα η εγγονή μου».

Όταν ρωτήθηκε για το αν βλέπει στα μάτια της εγγονής του, την Τζέσυ Παπουτσή, απάντησε: «Μου την θυμίζει σε πολλά πράγματα. Και μόνο το όνομα που υπάρχει… Νομίζω ότι κάθε φορά που λες το όνομα, θυμίζουν και κάποια πράγματα τη γιαγιά της».