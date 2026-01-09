Θάνος Καληώρας: «Έχω γκάζια, νομίζουν ότι παίρνω κάτι και είμαι έτσι»

  • Ο Θάνος Καληώρας δήλωσε στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» ότι έχει «γκάζια» και πως κάποιοι νομίζουν ότι «παίρνω κάτι και είμαι έτσι», διευκρινίζοντας πως «δεν πίνω, δεν καπνίζω».
  • Ο ηθοποιός απέδωσε τη ζωντάνια του στην αγάπη για τη δουλειά του, το παιδί του, την οικογένειά του, τους φίλους του και τον Ολυμπιακό, στοιχεία που τον κρατούν σε «υπερδιέγερση».
  • Αναφορικά με τις περιόδους επιτυχίας και τα διαστήματα χωρίς επαγγελματικές προτάσεις, ο Καληώρας τόνισε πως «Δεν τρελαίνομαι. Γιατί έχω ισορροπήσει πάρα πολύ στη ζωή μου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Θάνος Καληώρας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή “Καλύτερα αργά”.

«Δεν κάνω τίποτα για την εξωτερική μου εμφάνιση. Ευλογεί κάποιους ανθρώπους και τους αφήνει σε ένα ρακόρ. Φροντίζω τον εαυτό μου, κάνω καλή διατροφή, γυμνάζομαι» περιέγραψε.

«Πέρα από αυτό λειτουργεί και το γεγονός ότι έχω μια έφεση για ζωντάνια. Η αγάπη που έχω για τη δουλειά μου, η αγάπη που έχω για το παιδί, η αγάπη που έχω για την οικογένειά μου, με τους φίλους μου, η διασκέδαση μου, η αγάπη που έχω για τον Ολυμπιακό μου… Όλα αυτά συντελούν στο να είμαι σε μία υπερδιέγερση, δεν επαναπαύομαι ποτέ» πρόσθεσε.

«Έχω γκάζια, νομίζουν ότι παίρνω κάτι και είμαι έτσι. Δεν πίνω, δεν καπνίζω» είπε στη συνέχεια ο Θάνος Καληώρας. Σε άλλο σημείο της συζήτησης αναφέρθηκε στις περιόδους επιτυχίας αλλά και στα διαστήματα που δεν υπήρχαν επαγγελματικές προτάσεις. «Δεν τρελαίνομαι. Γιατί έχω ισορροπήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Αν τρελαινόμουν, θα έπρεπε να είχα πέσει από τον 6ο».

