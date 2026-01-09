Αντιγόνη Δρακουλάκη: Θεωρώ απαράδεκτο να ψάχνουμε κινητά τηλέφωνα – Είναι τρομερά αγενές

Η Αντιγόνη Δρακουλάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Καλύτερα αργά, όπου τη φιλοξένησε η Αθηναΐς Νέγκα.

Αναφερόμενη στη στάση της απέναντι στα προσωπικά ζητήματα, η ηθοποιός ξεκαθάρισε: «Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά των άλλων. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος σαν άνθρωπος. Νομίζω ότι είναι κλειδαρότρυπα».

«Η εντύπωση ότι έμεινα εκτός υποκριτικής για κάποιο διάστημα υπήρχε γιατί δεν ήμουν στην τηλεόραση. Παράλληλα, όμως, έκανα θέατρο, ή δίδασκα ή μεγάλωνα ένα παιδί» σημείωσε.

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός απάντησε κατηγορηματικά πως δεν ανήκει στη μερίδα ανθρώπων που ψάχνουν τα κινητά των συντρόφων τους.

«Θεωρώ απαράδεκτο να ψάχνουμε κινητά τηλέφωνα. Δεν μ’ αρέσει καθόλου, το θεωρώ πολύ άκομψο. Είναι τρομερά αγενές. Μου αρέσει να υπάρχει ο καθένας στον χώρο του και ό,τι θες θα το μοιραστείς. Είμαι τελείως άλλης λογικής».