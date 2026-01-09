Αντιγόνη Δρακουλάκη: Θεωρώ απαράδεκτο να ψάχνουμε κινητά τηλέφωνα – Είναι τρομερά αγενές

  • Η Αντιγόνη Δρακουλάκη μίλησε για την επιλογή της να προστατεύει την προσωπική της ζωή, καθώς και για την εικόνα που κατά καιρούς δημιουργήθηκε γύρω από την επαγγελματική της πορεία.
  • Η ηθοποιός εξήγησε ότι «η εντύπωση ότι έμεινα εκτός υποκριτικής για κάποιο διάστημα υπήρχε γιατί δεν ήμουν στην τηλεόραση», ενώ παράλληλα έκανε θέατρο, δίδασκε ή μεγάλωνε ένα παιδί.
  • Όσον αφορά τα προσωπικά ζητήματα, η Δρακουλάκη δήλωσε ότι «δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά των άλλων» και χαρακτήρισε «απαράδεκτο να ψάχνουμε κινητά τηλέφωνα».
Η Αντιγόνη Δρακουλάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Καλύτερα αργά, όπου τη φιλοξένησε η Αθηναΐς Νέγκα.

Αναφερόμενη στη στάση της απέναντι στα προσωπικά ζητήματα, η ηθοποιός ξεκαθάρισε: «Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά των άλλων. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος σαν άνθρωπος. Νομίζω ότι είναι κλειδαρότρυπα».

«Η εντύπωση ότι έμεινα εκτός υποκριτικής για κάποιο διάστημα υπήρχε γιατί δεν ήμουν στην τηλεόραση. Παράλληλα, όμως, έκανα θέατρο, ή δίδασκα ή μεγάλωνα ένα παιδί» σημείωσε.

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός απάντησε κατηγορηματικά πως δεν ανήκει στη μερίδα ανθρώπων που ψάχνουν τα κινητά των συντρόφων τους.

«Θεωρώ απαράδεκτο να ψάχνουμε κινητά τηλέφωνα. Δεν μ’ αρέσει καθόλου, το θεωρώ πολύ άκομψο. Είναι τρομερά αγενές. Μου αρέσει να υπάρχει ο καθένας στον χώρο του και ό,τι θες θα το μοιραστείς. Είμαι τελείως άλλης λογικής».

