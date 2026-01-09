Καιρός: Συνεχίζονται οι θυελλώδεις άνεμοι, νέα πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα – Πού θα βρέξει

Σε φάση έντονης μεταβολής μπαίνει ο καιρός, καθώς τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους έως 8 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με παγετό τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που θα υποχωρήσουν γρήγορα. Στα δυτικά, λίγες νεφώσεις θα πυκνώσουν από το μεσημέρι, δίνοντας τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι παροδικά νεφελώδης.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά από βορειοδυτικούς σε δυτικούς – νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ και στα νότια έως 7, ενώ στο Αιγαίο δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς στα βόρεια, τους 14 με 15 στα Δωδεκάνησα, και τους 16 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Την ώρα που οι πολίτες παρακολουθούν τις συνεχείς μεταβολές του καιρού, στον μετεωρολογικό χώρο ξέσπασε έντονη συζήτηση για το ενδεχόμενο ψυχρής εισβολής και χιονοπτώσεων ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του για μια απότομη μεταβολή, σημειώνοντας ότι η χώρα «θα περάσει από θυελλώδεις νοτιάδες, υψηλές θερμοκρασίες και επικίνδυνες βροχές σε πολικές θερμοκρασίες και χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας».

Όπως εξήγησε, η σύγκρουση θερμών και ψυχρών αερίων μαζών θα προκαλέσει μεγάλη διαφορά πίεσης, οδηγώντας σε θυελλώδεις ανέμους και ραγδαία πτώση θερμοκρασίας από την Κυριακή, με πιθανές χιόνες σε χαμηλά υψόμετρα Αττικής, Εύβοιας, νησιών του Αιγαίου και στα ορεινά της Κρήτης.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΤΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ Με έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα κυλήσουν οι επόμενες… Δημοσιεύτηκε από Klearhos Marousakis στις Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026

Η ανάρτηση του Μαρουσάκη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος υποστήριξε ότι «κάποιοι χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα», προβλέποντας φαινόμενα χωρίς επιστημονική βάση. Όπως είπε, δεν υπάρχει ακόμη σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων για τον υετό και ειδικά για το χιόνι, ενώ το μόνο σίγουρο στοιχείο είναι μια πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως Τρίτη, πριν αυτή επανέλθει.

ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ…

✅…Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά… pic.twitter.com/7rBB3lu3tL — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 8, 2026

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σημειώνοντας πως «ο καιρός δεν είναι clickbait». Ο μετεωρολόγος τόνισε ότι οι υπερβολικές προβλέψεις που ανακυκλώνονται για λόγους επισκεψιμότητας «δεν είναι ενημέρωση, είναι παραπληροφόρηση», επισημαίνοντας πως η μετεωρολογία βασίζεται στα δεδομένα και όχι στις κραυγές.

“O καιρός δεν είναι clickbait.” Υπερβολικές «προγνώσεις», που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες για… Δημοσιεύτηκε από Γιώργος Τσατραφύλλιας στις Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επανήλθε με νέα ανάρτηση, επιμένοντας στον όρο «πολικές φωτοβολίδες», λέγοντας πως «η μία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», χωρίς να αποκλείει χιόνια πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις.

Η κίνηση της πολικής αέριας μάζας από το προγνωστικό μας σύστημα σχετικά με τις δύο πολικές φωτοβολίδες που αναμένουμε… Δημοσιεύτηκε από Klearhos Marousakis στις Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026

Από την πλευρά της, η Νικολέτα Ζιακοπούλου κράτησε πιο συγκρατημένη στάση, προβλέποντας νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο, με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις νοτιάδες και πτώση θερμοκρασίας, αποφεύγοντας ωστόσο να μιλήσει με βεβαιότητα για χιόνια, λέγοντας: «Να δούμε τι χιόνια θα φέρει».

Βροχοπτώσεις-ρεκόρ στην Ήπειρο

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του meteo.gr δείχνουν πολύ υψηλά ύψη βροχής στο διάστημα 6-8 Ιανουαρίου, με την Ήπειρο να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στα ορεινά της Άρτας καταγράφηκαν έως και 287 χιλιοστά βροχής, ενώ περισσότερα από 100 χιλιοστά σημειώθηκαν σε 25 σταθμούς σε όλη τη χώρα. Αντίστοιχα υψηλές τιμές καταγράφηκαν σε Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και στο Ιόνιο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.`

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Γρήγορα όμως στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ.

Βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από -4 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν· από το μεσημέρι τοπικές βροχές.

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν· από το μεσημέρι τοπικές βροχές. Άνεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς, τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Αρχικά βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς, τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου· στο εσωτερικό της Ηπείρου 4-5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4-6 και στα ανατολικά/νότια έως 7 μποφόρ· βαθμιαία δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3-5 και στα νότια 6-7 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 4-6 και στα ανατολικά/νότια έως 7 μποφόρ· βαθμιαία δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3-5 και στα νότια 6-7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου· στα βόρεια 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 6-7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ· βαθμιαία δυτικοί-νοτιοδυτικοί με ίδια ένταση.

Βορειοδυτικοί 6-7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ· βαθμιαία δυτικοί-νοτιοδυτικοί με ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου: νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, γρήγορη βελτίωση. Στα Δωδεκάνησα: νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές, το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου: νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, γρήγορη βελτίωση. Στα Δωδεκάνησα: νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές, το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Στα βόρεια: βορειοδυτικοί 6-7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση· από το μεσημέρι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4-5 μποφόρ. Στα νότια: βορειοδυτικοί 6-7 και έως το μεσημέρι 8 μποφόρ· το βράδυ δυτικοί-νοτιοδυτικοί.

Στα βόρεια: βορειοδυτικοί 6-7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση· από το μεσημέρι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4-5 μποφόρ. Στα νότια: βορειοδυτικοί 6-7 και έως το μεσημέρι 8 μποφόρ· το βράδυ δυτικοί-νοτιοδυτικοί. Θερμοκρασία: Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν· από το μεσημέρι δυτικοί-νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν· από το μεσημέρι δυτικοί-νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Αρχικά βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

Καιρός: Στα δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο: νεφώσεις, βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα: νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Πελοπόννησο και Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη βορειοδυτική χώρα.

Στα δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο: νεφώσεις, βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα: νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Πελοπόννησο και Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη βορειοδυτική χώρα. Άνεμοι: Δυτικοί-νοτιοδυτικοί 5-7, στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Δυτικοί-νοτιοδυτικοί 5-7, στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Άνοδος κυρίως στα ανατολικά. Βόρεια ηπειρωτικά: 12-14°C Υπόλοιπα ηπειρωτικά, Ιόνιο, βόρειο Αιγαίο: 15-17°C Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα: 18-19°C Νωρίς το πρωί παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες σε δυτικά και ανατολικό Αιγαίο· χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το βράδυ σε χαμηλότερα υψόμετρα βορειοανατολικά.

Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες σε δυτικά και ανατολικό Αιγαίο· χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το βράδυ σε χαμηλότερα υψόμετρα βορειοανατολικά. Άνεμοι: Δυτικοί 4-6, στο νότιο Αιγαίο/Κρήτη 7-8 μποφόρ· από μεσημέρι βόρειοι 4-6 μποφόρ στα βόρεια.

Δυτικοί 4-6, στο νότιο Αιγαίο/Κρήτη 7-8 μποφόρ· από μεσημέρι βόρειοι 4-6 μποφόρ στα βόρεια. Θερμοκρασία: Πτώση, αισθητή σε δυτικά και βόρεια· παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

Καιρός: Βορειοδυτικά: λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Υπόλοιπη χώρα: νεφώσεις, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως σε Εύβοια, νησιά βόρειου Αιγαίου και Κρήτη.

Βορειοδυτικά: λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Υπόλοιπη χώρα: νεφώσεις, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως σε Εύβοια, νησιά βόρειου Αιγαίου και Κρήτη. Άνεμοι: Βόρειοι 5-6, στα πελάγη 7-8 μποφόρ.

Βόρειοι 5-6, στα πελάγη 7-8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Περαιτέρω πτώση· παγετός στα ηπειρωτικά, τοπικά ισχυρός σε κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-01-2026