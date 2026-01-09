Υπουργείο Οικονομικών σε φορείς του Δημοσίου: Μειώστε άμεσα τα «φέσια» προς τους ιδιώτες

  • Το Υπουργείο Οικονομικών στέλνει τελεσίγραφο στους φορείς του Δημοσίου για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες, οι οποίες ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκθέτοντας τη χώρα στην ΕΕ και δημιουργώντας προβλήματα ρευστότητας.
  • Η άμεση αποπληρωμή αποτελεί βασική προτεραιότητα του προϋπολογισμού του 2026, με τους μη συνεπείς φορείς να τίθενται υπό αυστηρή εποπτεία και να εκτίθενται δημόσια μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων τους.
  • Τα νοσοκομεία παραμένουν ο «μεγάλος ασθενής» του Δημοσίου, με χρέη άνω των 1,7 δισ. ευρώ, ενώ για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή και δημιουργήθηκε ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής τιμολογίων.
Τελεσίγραφο προς τους φορείς του Δημοσίου που καθυστερούν τις πληρωμές προς ιδιώτες στέλνει το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς ο τεράστιος όγκος των χρεών, που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν δημιουργεί μόνο προβλήματα ρευστότητας στην αγορά, αλλά εκθέτει τη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες αποτελεί βασική προτεραιότητα του προϋπολογισμού του 2026, με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά να τονίζει μέσω εγκυκλίου ότι «η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης συμβάλλει καθοριστικά στην εξυγίανση των προϋπολογισμών τους και στην ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας».

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών όλων των κρατικών φορέων — όπως νοσοκομεία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης — καλούνται να προχωρούν άμεσα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τρίτους, τόσο από ίδιους πόρους όσο και μέσω εποπτευόμενων οργανισμών, αποφεύγοντας τη δημιουργία νέων χρεών. Παράλληλα, πρέπει να εξετάζουν τους λόγους των καθυστερήσεων στις πληρωμές και να λαμβάνουν όλα τα νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων.

Η εγκύκλιος του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ότι όσοι φορείς δεν είναι συνεπείς στις πληρωμές τους θα τίθενται υπό αυστηρή εποπτεία, ενώ ο υφυπουργός προειδοποιεί πως όσοι συνεχίσουν να καθυστερούν, θα εκτίθενται δημόσια, καθώς θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία τους σε τακτική βάση, με στόχο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Επιπλέον, ζητείται από τους φορείς που υποβάλλουν μηνιαία στοιχεία προσαρμογών να ελέγχουν αν υπάρχουν επιπλέον ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως οφειλές υπό δικαστική διεκδίκηση ή εκκρεμότητες λόγω μη εμφάνισης δικαιούχων ή κατασχέσεων, και να τις περιλαμβάνουν στους σχετικούς καταλόγους.

Παρά τις δεσμεύσεις των προηγούμενων ετών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου που είχαν μειωθεί κάτω από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2018-2022, άρχισαν να αυξάνονται ξανά, επιστρέφοντας στα προ του 2017 επίπεδα. Τα νοσοκομεία παραμένουν ο «μεγάλος ασθενής» του Δημοσίου, με χρέη άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των προμηθευτών.

Ακολουθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, που οφείλουν 590 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες, ο ΕΟΠΥΥ με 248 εκατομμύρια, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 239 εκατομμύρια, και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με 236 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή βελτίωση παρατηρείται μόνο στο μέτωπο των συντάξεων, καθώς οι καθυστερήσεις στις κύριες συντάξεις δεν ξεπερνούν πλέον τις 60 ημέρες, ενώ η απονομή έχει εξομαλυνθεί. Ωστόσο, εκκρεμεί το ζήτημα των επικουρικών, που δεν μπορεί να επιλυθεί πριν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των αρχείων όλων των επικουρικών ταμείων.

Για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή με αποστολή να εντοπίσει τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων και να προτείνει λύσεις, ενώ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δημιουργήθηκε ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου.

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, δίνοντας για πρώτη φορά πλήρη και τεκμηριωμένη εικόνα για το ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, το ύψος των οφειλών τους και τους λόγους για τους οποίους οι πληρωμές καθυστερούν, παρότι τα απαραίτητα κονδύλια υπάρχουν και έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο χρέος.

