Ονδούρα: Σοβαρός τραυματισμός βουλευτή, μπροστά στο κτίριο του κοινοβουλίου, από εκρηκτικό μηχανισμό – Δείτε βίντεο

  • Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας, όπου η εθνικίστρια βουλευτής Gladis Aurora López τραυματίστηκε από εκρηκτικό μηχανισμό. Η έκπληξη προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα στη βουλευτή, ενώ υπάρχουν φόβοι και για πρόβλημα στην ακοή της.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στο κτίριο του Εθνικού Κογκρέσου, με τη βουλευτή να μεταφέρεται εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για νοσηλεία.
  • Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στο Κογκρέσο, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης, χωρίς να έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής.
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας, όπου η εθνικίστρια βουλευτής Gladis Aurora López τραυματίστηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που εκτοξεύθηκε από άτομο το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να ήταν διαδηλωτής. Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα στη βουλευτή, ενώ υπάρχουν φόβοι και για πρόβλημα στην ακοή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στο κτίριο του Εθνικού Κογκρέσου, σε μια στιγμή έντασης και πανικού. Ο εκρηκτικός μηχανισμός φαίνεται πως εξερράγη σε πολύ κοντινή απόσταση από τη López, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη επίσημες πληροφορίες για το είδος του μηχανισμού ή για το πώς ήταν δυνατό να φτάσει μέχρι τον χώρο του κοινοβουλίου.

Η βουλευτής υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα και δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει έντονη ανησυχία για την ακοή της, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ιατρική ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. Η López μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στο Κογκρέσο της Ονδούρας, ειδικά σε μια περίοδο όπου η χώρα βιώνει αυξημένες πολιτικές εντάσεις και συνεχείς κινητοποιήσεις. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της επίθεσης, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την ταυτότητα του δράστη και τα κίνητρά του αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

