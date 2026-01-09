Φιλιππίνες: Ένας νεκρός και 27 αγνοούμενοι από κατάρρευση εγκατάστασης απορριμμάτων

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε εγκατάσταση διαλογής απορριμμάτων στην πόλη Κεμπού των Φιλιππίνων, όταν σωρός σκουπιδιών κατέρρευσε, παρασύροντας εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής. Από την κατάρρευση ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ τουλάχιστον 27 άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές, μαζί με πυροσβέστες και προσωπικό διαχείρισης καταστροφών, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και εργαζόμενοι της εγκατάστασης, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα απορρίμματα το απόγευμα της Πέμπτης. Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Μπινάλιου, όπου ο τεράστιος όγκος σκουπιδιών υποχώρησε ξαφνικά, παρασύροντας ό,τι βρισκόταν γύρω του.

#Breaking 🚨 Newz World 🌍 "Tragic Landfill Collapse in Cebu City: 1 Dead & At Least 27 Missing in Garbage Avalanche" ➡️ A massive mound of garbage collapsed at a waste facility in Barangay Binaliw, Cebu City, #Philippines, on 8 January 2026, killing 1 person & leaving at least… pic.twitter.com/8tKd6bdQmU — BreakinNewz (@BreakinNewz01) January 9, 2026

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται θαμμένοι μέσα στον σωρό. Οι αρχές της Κεμπού αναφέρουν ότι θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως και μέρες, μέχρι να απομακρυνθούν πλήρως τα απορρίμματα και να διαπιστωθεί ο τελικός αριθμός των θυμάτων.

WATCH: Responders continue to search for 30 more individuals who were trapped after a landslide occurred in a private landfill at Bgy. Binaliw, Cebu City. One was already confirmed dead. | via @feanneperez pic.twitter.com/G9riM665K3 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) January 8, 2026

Πηγή: Associated Press