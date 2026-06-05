Ιρίνα Σάικ: Στιγμές χαλάρωσης στην Ισπανία – Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Η Ιρίνα Σάικ έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στην Ισπανία. Το γνωστό μοντέλο μοιράστηκε με τους θαυμαστές του εικόνες από το ταξίδι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ιρίνα Σάικ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιρίνα Σάικ έκανε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στην Ισπανία.
  • Το γνωστό μοντέλο μοιράστηκε με τους θαυμαστές του εικόνες από το ταξίδι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Σε αυτές, η Ιρίνα Σάικ ποζάρει άλλοτε με μαγιό και άλλοτε σε δρόμους, ενώ η λεζάντα της ανάρτησής της ανέφερε: «Λίγες μέρες στην Ισπανία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Ιρίνα Σάικ έκανε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά της και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στην Ισπανία.

Το γνωστό μοντέλο μοιράστηκε με τους θαυμαστές του εικόνες από το ταξίδι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές, η Ιρίνα Σάικ ποζάρει άλλοτε με μαγιό και άλλοτε σε δρόμους και σημεία της περιοχής που επισκέφθηκε.

«Λίγες μέρες στην Ισπανία», έγραψε η Ιρίνα Σάικ στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη irina shayk (@irinashayk)

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