Ιρίνα Σάικ: Στιγμές χαλάρωσης στην Ισπανία – Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Η Ιρίνα Σάικ έκανε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά της και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στην Ισπανία.

Το γνωστό μοντέλο μοιράστηκε με τους θαυμαστές του εικόνες από το ταξίδι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές, η Ιρίνα Σάικ ποζάρει άλλοτε με μαγιό και άλλοτε σε δρόμους και σημεία της περιοχής που επισκέφθηκε.

«Λίγες μέρες στην Ισπανία», έγραψε η Ιρίνα Σάικ στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.