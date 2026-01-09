Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει Μπάγερν Μονάχου: «Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολοι Νιλικίνα και Τζόουνς»

Ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα από τη Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη ανήμερα των Φώτων, ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου την Παρασκευή (9/1, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Στη σημερινή Media Day, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε μια ευχάριστη είδηση, καθώς επιβεβαίωσε την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του Φρανκ Νιλικίνα. Εκτός δωδεκάδας θα είναι ξανά οι Ουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ ο νεοαποκτηθείς σέντερ Ταϊρικ Τζόουνς, που έκανε σήμερα (8/1) την πρώτη του ομαδική προπόνηση, δεν θα αγωνιστεί απέναντι στους Βαυαρούς.

Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», μιλώντας για την κατάσταση της ομάδας, ανέφερε: «Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ. Οι υπόλοιποι, Γουόρντ και ΜακΚίσικ, έχουν μπει στις κανονικές προπονήσεις. Έχουμε ακόμα μία προπόνηση αύριο και θα δούμε. Ο Τζόουνς θα κάνει την πρώτη του ομαδική προπόνηση σήμερα. Ο Νιλικίνα είναι αμφίβολος. Όσο αμφίβολος ήταν και προχθές, είναι και σήμερα. Όσον αφορά στον Τζόουνς, δεν είναι η ίδια κατάσταση με τον Μόρις, έπαιζε κανονικά παιχνίδια στην Παρτίζαν και έκανε προπονήσεις, οπότε είναι σε καλή κατάσταση για να παίξει άμεσα. Το πλάνο μας είναι να μπει όσο νωρίτερα γίνεται, χωρίς όμως να διαταραχθεί η χημεία της ομάδας. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, η πρώτη προπόνηση που κάνουμε μαζί είναι σήμερα. Ιδανικά, θα ήθελα να παίξει στην Καρδίτσα την Κυριακή και μετά στα παιχνίδια που ακολουθούν, αρχής γενομένης με την Παρτίζαν. Για αυτά, όμως, θα σας ενημερώνει η ομάδα μέρα με τη μέρα. Υπάρχουν παίκτες που μπαίνουν και βγαίνουν, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μην πέσω έξω».

Μιλώντας για το πλάνο απέναντι στην Μπάγερν, ο Μπαρτζώκας τόνισε: «Παίζει καλά. Έχει αλλάξει κυρίως αμυντική φιλοσοφία με τον κόουτς Πέσιτς. Πιέζει περισσότερο την μπάλα, ακόμη και με παίκτες που δεν το συνήθιζαν. Είναι σκληρή ομάδα. Έχει δύο ψηλούς, τον Γκάμπριελ και τον ΜακΚόρμακ, που είναι καλοί αμυντικοί και mobile παίκτες. Γενικά, είναι διαφορετική η εικόνα της Μπάγερν φέτος. Φυσικά, υπάρχει και επιθετικό ταλέντο. Έχει καλούς σουτέρ, έμπειρους παίκτες και έναν πολύ έμπειρο προπονητή. Έρχονται από νίκη και είχαν μία μέρα λιγότερη για προετοιμασία. Το να σέβεσαι τον αντίπαλο και να μην υποτιμάς κανέναν, οδηγεί πάντα σε καλά αποτελέσματα. Πριν λίγο καιρό, όλοι έλεγαν πως το πρόγραμμα με τέσσερις συνεχόμενους αγώνες εκτός έδρας ήταν βουνό, αλλά δεν είναι πιο εύκολα τα πράγματα τώρα που παίζουμε στο γήπεδό μας. Είναι δύσκολο ματς και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».

Αναφερόμενος στην ενσωμάτωση των τραυματιών και στις νέες μεταγραφές, ο προπονητής του Ολυμπιακού σημείωσε: «Κανένας προπονητής δεν θέλει να μπαίνουν και να βγαίνουν συνέχεια παίκτες. Θα ήθελε να δουλεύει με έναν σταθερό κορμό, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Κάποιος με ρώτησε τι είναι καλύτερο, να πάρεις έναν τίτλο ή να είσαι πρωταθλητής στις μεταγραφές; Εδώ στην Ελλάδα ενθουσιαζόμαστε, ειδικά οι οπαδοί. Μόλις παίρνουμε έναν παίκτη, θεωρούμε πως η ομάδα έγινε αχτύπητη. Όμως, απαιτείται πολλή δουλειά στο γήπεδο για να συμβεί αυτό. Το ρόστερ μας είναι αξιόλογο και έχουμε δυναμικό για να δουλέψουμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να μεταφραστεί σε αποτελέσματα, τίτλους και νίκες. Θέλει δουλειά».

Όταν ρωτήθηκε για το αν το τέλος Φεβρουαρίου θα είναι το σημείο όπου θα δει την ομάδα όπως τη θέλει, απάντησε: «Σίγουρα, αλλά το τέλος του Φλεβάρη είναι σε ενάμιση μήνα από τώρα, ενώ εμείς έχουμε άμεσες υποχρεώσεις. Πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε το αυριανό παιχνίδι. Η καθημερινότητα σου δίνει μετά τη δυνατότητα να διαχειριστείς τα πράγματα διαφορετικά. Τραυματίες μπαίνουν και βγαίνουν, αλλά νιώθω πως έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ, με παίκτες που θέλουν να παίξουν το μπάσκετ που μάς αρέσει και μάς φέρνει νίκες. Όλοι θα έχουν συμμετοχή, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, αλλά όλοι θα είναι σημαντικοί».

Τέλος, για τη στάση του κόσμου, που από τη γκρίνια πέρασε στη στήριξη, ο Μπαρτζώκας είπε: «Είμαι Έλληνας και ξέρω πολύ καλά τη νοοτροπία των φιλάθλων, ειδικά του Ολυμπιακού, που είναι έντονη και στα θετικά και στα αρνητικά. Αυτό είναι καλό για μένα. Αν ήμουν ξένος, ίσως να με εξέπληττε, αλλά γνωρίζω τι σημαίνει πάθος και αντίδραση. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να επηρεαζόμαστε. Για αυτό είμαστε εδώ: για να μη μας παρασύρουν οι υπερβολές, ούτε οι θετικές ούτε οι αρνητικές».