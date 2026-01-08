Μινεάπολη: Η εκτέλεση της 37χρονης Ρενέ Γκουντ αποκαλύπτει δύο εντελώς αντίθετες διαχωριστικές γραμμές στην αμερικανική πολιτική

Ο εκτέλεση της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακό αστυνομικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης αποκαλύπτει με ωμό τρόπο τα βαθιά χάσματα στην αμερικανική πολιτική και απειλεί να οξύνει περαιτέρω μια ήδη έντονα αμφιλεγόμενη συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική, σχολιάζει το BBC.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι. Υπάρχουν πολλά βίντεο που τραβήχτηκαν από περαστικούς, από διαφορετικά σημεία. Κι όμως, ακόμη και τα βασικά γεγονότα αμφισβητούνται.

Οι διαφωνίες από την πρώτη στιγμή

Σχεδόν αμέσως μετά τον πυροβολισμό άρχισαν να διαμορφώνονται δύο εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές. Κάθε ασάφεια στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αξιοποιήθηκε – διαφορετικές γωνίες λήψης και διαφορετικά στιγμιότυπα χρησιμοποιήθηκαν για να προωθηθεί μια συγκεκριμένη αφήγηση.

Και στη δημόσια σκηνή, πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι διαφώνησαν ανοιχτά.

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, υπεύθυνη ήταν η οδηγός – η 37χρονη Ρενέ Γκουντ. Καθώς απομακρυνόταν με το αυτοκίνητό της από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, «μετέτρεψε το όχημά της σε όπλο» σε μια «εγχώρια τρομοκρατική επίθεση», ισχυρίστηκε η Νόεμ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, απέδωσε την ευθύνη σε έναν «επαγγελματία υποκινητή» και σε ένα «ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα βίας και μίσους».

Οι Εθνικοί Δημοκρατικοί και οι πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι στη Μινεσότα παρουσίασαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Τι λένε οι αρχές στην Μινεσότα

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Δημοκρατικός Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε ότι ο ομοσπονδιακός πράκτορας χρησιμοποίησε «απερίσκεπτα» θανατηφόρα βία. Επίσης, με μια δήλωση γεμάτη βωμολοχίες, απαίτησε από τα στελέχη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων να εγκαταλείψουν την πόλη.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, χαρακτήρισε τον πυροβολισμό «απολύτως προβλέψιμο» και «απολύτως αποτρέψιμο», υποστηρίζοντας ότι ήταν άμεση συνέπεια της πρόσφατης αύξησης της παρουσίας ομοσπονδιακών αξιωματικών μετανάστευσης στη Μινεάπολη και τις γύρω περιοχές.

«Εδώ και εβδομάδες προειδοποιούμε ότι οι επικίνδυνες, υπερβολικά δραματοποιημένες επιχειρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ αποτελούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια», δήλωσε.

Αυτό το σαφές ρήγμα μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των τοπικών αξιωματούχων υπογραμμίστηκε ακόμη περισσότερο την Πέμπτη, όταν ανακοινώθηκε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές θα αναλάβουν την έρευνα για το περιστατικό. Έτσι αποκλείστηκε από την έρευνα το Γραφείο Ποινικής Δίωξης της Μινεσότα.

Η τραγική ειρωνεία στην μεταναστευτική πολιτική

Το γεγονός ότι η Μινεσότα έχει καταστεί τους τελευταίους μήνες το επίκεντρο μιας κλιμακούμενης σύγκρουσης γύρω από την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας είναι ταυτόχρονα αναμενόμενο – και ειρωνικό.

Είναι ειρωνικό, επειδή ο θάνατος της Γκουντ συνέβη μόλις λίγα χιλιόμετρα από το σημείο όπου, το 2020, αστυνομικοί της Μινεάπολης σκότωσαν τον Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης, πυροδοτώντας πανεθνικές διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter – ορισμένες από τις οποίες, στη Μινεάπολη, εξελίχθηκαν σε βίαιες.

Ο Γουόλζ έθεσε την Εθνοφρουρά της πολιτείας σε κατάσταση ετοιμότητας και προειδοποίησε τους εκατοντάδες διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους να μην καταφύγουν στη βία.

Ο κεντρικός ρόλος της Μινεσότα σε αυτή την τελευταία έξαρση εντάσεων δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς αποτελεί την κορύφωση συγκρούσεων, αντιπαραθέσεων και σκανδάλων που συσσωρεύονταν επί μήνες.

Πώς σωρεύτηκε ένταση στην Μινεσότα

Η πρόσφατη εντατικοποίηση της μεταναστευτικής επιβολής ακολούθησε τις δηκτικές δηλώσεις του Τραμπ για τη μεγάλη σομαλική μεταναστευτική κοινότητα της πολιτείας – οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Αμερικανοί πολίτες – μετά την καταδίκη μελών της κοινότητας για εκτεταμένη απάτη στη διανομή ομοσπονδιακής βοήθειας για την Covid.

«Εκατοντάδες χιλιάδες Σομαλοί καταληστεύουν τη χώρα μας και διαλύουν αυτήν την άλλοτε σπουδαία πολιτεία», είχε δηλώσει ο Τραμπ τον Νοέμβριο. «Δεν πρόκειται να ανεχθούμε τέτοιου είδους επιθέσεις στο νόμο και την τάξη από ανθρώπους που δεν θα έπρεπε καν να βρίσκονται στη χώρα μας».

Ο Γουόλζ, υπό έντονη πίεση, εγκατέλειψε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή την περασμένη εβδομάδα, καθώς πληθαίναν οι καταγγελίες για διαφθορά στις κοινωνικές υπηρεσίες της πολιτείας, συμπεριλαμβανομένων της παιδικής φροντίδας και της επισιτιστικής βοήθειας.

Η ενίσχυση της μεταναστευτικής επιβολής στην πολιτεία αποτελεί απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα της χρήσης ομοσπονδιακών αξιωματούχων από την κυβέρνηση Τραμπ για τη στόχευση κοινοτήτων που θεωρείται ότι έχουν υψηλά ποσοστά παράτυπων μεταναστών. Η χρήση βίας σε αυτή την επιχείρηση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Σύμφωνα με τους New York Times, το περιστατικό στη Μινεσότα ήταν τουλάχιστον ο ένατος πυροβολισμός που σχετίζεται με την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας από τον Σεπτέμβριο – όλοι αφορούσαν άτομα που στοχοποιήθηκαν ενώ βρίσκονταν μέσα στα οχήματά τους.

Η ένταση με την οποία διεξάγονται αυτές οι μεταναστευτικές επιχειρήσεις – σε έναν διαρκώς αυξανόμενο κατάλογο πόλεων σε ολόκληρες τις ΗΠΑ – έχει οδηγήσει σε διαδηλώσεις και σε εκκλήσεις Δημοκρατικών αξιωματούχων για μεγαλύτερη εποπτεία, λογοδοσία και αυτοσυγκράτηση από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Ακάθεκτη η κυβέρνηση

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συνεχίζουν ακάθεκτοι θεωρώντας ότι έχουν εντολή από τις προεδρικές εκλογές του 2024, ενώ τα στοιχεία δείχνουν δραματική μείωση των παράτυπων εισόδων στις ΗΠΑ, που σημαίνει ότι η πολιτική τους αποδίδει. Αμφισβήτησαν επίσης έντονα τον ισχυρισμό ότι το βίντεο του πυροβολισμού στη Μινεάπολη αποδεικνύει κατάχρηση θανατηφόρας βίας.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι «αυτός ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του. Εκείνη προσπάθησε να τον εμποδίσει να κάνει τη δουλειά του». Αν και χαρακτήρισε το περιστατικό τραγικό, πρόσθεσε ότι «η ευθύνη βαραίνει αυτή τη γυναίκα και όλους τους ριζοσπάστες που διδάσκουν στους ανθρώπους ότι η μετανάστευση είναι ο ένας και μοναδικός νόμος στον οποίο επιτρέπεται στους ταραξίες να παρεμβαίνουν».

Ο Γουόλζ, απάντησε: «Άνθρωποι σε θέσεις εξουσίας έχουν ήδη εκδώσει ετυμηγορία – από τον πρόεδρο μέχρι τον αντιπρόεδρο και την Κρίστι Νόεμ – και σας έχουν πει πράγματα που είναι επαληθεύσιμα ψευδή, επαληθεύσιμα ανακριβή», δήλωσε. «Έχουν κρίνει τον χαρακτήρα μιας 37χρονης μητέρας που ούτε καν γνώριζαν».

Φαίνεται ότι, σε αυτό το στάδιο, ακόμη και τα βιντεοσκοπημένα στοιχεία υπόκεινται σε ερμηνεία. Ο καθένας βλέπει τις ίδιες εικόνες και καταλήγει σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα – τα οποία, συχνά και ίσως όχι απροσδόκητα, ενισχύουν τις ήδη παγιωμένες του θέσεις. Το χάσμα στην αμερικανική πολιτική μοιάζει τόσο αμετάβλητο όσο και αποθαρρυντικό.