Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από το σπίτι της στην Πάτρα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου, στην Πάτρα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 08/1/2026, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα η Λόρα Λ., 16 ετών, Γερμανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του

Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/1/2026, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της,

καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».