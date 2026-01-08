Χωρίς ταξί στις 13 και 14 Ιανουαρίου η Αττική – Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Σύνοψη από το

  • Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί στην Αττική, στις 13 και 14 Ιανουαρίου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεδρίαση του ΣΑΤΑ.
  • Η κινητοποίηση γίνεται με αφορμή την ανάλγητη και αυθαίρετη επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026.
  • Το ΣΑΤΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι αντίθετο στην ηλεκτροκίνηση, αλλά στην υποχρεωτικότητα και την οικονομική εξόντωση του κλάδου, ζητώντας άμεση απόσυρση της εφαρμογής και ουσιαστικές επιδοτήσεις.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πορεία των ταξί

Σε 48ωρη απεργία, στις 13 και 14 Ιανουαρίου (Τρίτη και Τετάρτη), προχωρούν τα ταξί στην Αττική.

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεδρίαση νωρίτερα σήμερα Πέμπτη.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) συνεδρίασε σήμερα και, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε την προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης αρχής γενομένης από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με αφορμή την ανάλγητη και αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026.

Η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά να νομοθετεί ερήμην της πραγματικότητας, μετατρέποντας τον κλάδο των Ταξί σε πειραματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικών βιτρίνας, χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη.

Τα αμείλικτα δεδομένα που η κυβέρνηση αποκρύπτει:

– Η Ελλάδα είναι προτελευταία σε υποδομές φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως εμφανίζεται πρώτη στην Ευρώπη στην καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από το 2026. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση. Είναι πολιτικός παραλογισμός.

– Το κόστος της κιλοβατώρας παραμένει ακριβό και ασταθές, καθιστώντας το λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών Ταξί απρόβλεπτο και συχνά ασύμφορο για επαγγελματική χρήση 24/7.

– Το κόστος κτήσης ηλεκτρικού οχήματος είναι απαγορευτικό για τον μέσο αυτοκινητιστή ταξί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ακρίβειας, υψηλών επιτοκίων, αυξημένων ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών.

– Οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται είναι περιορισμένες, προσωρινές, με όρους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επαγγέλματος.

– Απαιτούμε γενναίες, μόνιμες και θελκτικές επιδοτήσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και εγγυημένη πρόσβαση για όλους τους επαγγελματία.

Το Σ.Α.Τ.Α. ξεκαθαρίζει:

• Δεν είμαστε αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα, στον αιφνιδιασμό και στην οικονομική εξόντωση του κλάδου.

• Η επιβολή της ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026 οδηγεί σε μαζικό αποκλεισμό μικρών επαγγελματιών, ανοίγει τον δρόμο στη συγκέντρωση της αγοράς (καρτέλ) και εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του κλάδου.

Απαιτούμε:

– Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής έστω και στο και πέντε για το 2035.

– Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

– Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για Ταξί

– Ουσιαστικές επιδοτήσεις με όρους που να επιτρέπουν την πραγματική μετάβαση
– Η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα κλιμακωθεί, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τον κλάδο.

– Το Ταξί δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς.

– Η “πράσινη μετάβαση” δεν μπορεί να γίνει με μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους.

