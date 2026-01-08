Ιράν: Στους 45 οι νεκροί στις διαδηλώσεις – Χωρίς ίντερνετ η χώρα, έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, οι οποίες άρχισαν πριν από 12 ημέρες, ενώ στην χώρα έχει κλείσει το Ίντερνετ.

Τον αριθμό των νεκρών ανακοίνωσε έδωσε στην δημοσιότητα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία. «Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, με 13 νεκρούς διαδηλωτές. Τα ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Το Ιράν, που συγκλονίζεται εδώ και 12 ημέρες από το κίνημα διαμαρτυρίας κατά των κυβερνώντων, αντιμετωπίζει «αυτήν τη στιγμή μια διακοπή του Διαδικτύου σε εθνική κλίμακα», έγινε σήμερα, Πέμπτη, γνωστό από τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks, η οποία είπε ότι η έρευνά της βασίζεται σε «δεδομένα σε πραγματικό χρόνο».

«Αυτό το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας ολοένα και πιο αυστηρών, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και εμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνήσει σε μια κρίσιμη στιγμή», γράφει το Netblocks στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Tehran today

A sea of people in the streets.

The patience of the Iranian people is over. Khamenei and his allies must leave Iran as soon as possible.#Iran pic.twitter.com/Wx2CddZ3YT — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 8, 2026

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις οι οποίες οδηγούν σε συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στον προεδρικό ιστότοπο, απευθύνοντας έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», να υπάρξει «διάλογος» και οι αρχές «να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού».

Οι διαμαρτυρίες -που πυροδοτήθηκαν από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες- έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις επαρχίες του Ιράν, καθώς οι αρχές επιστρέφουν στην δοκιμασμένη τακτική τους να καταστέλλουν τις διαμαρτυρίες χωρίς να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα που προκαλούν την οργή του κοινού.

Εκατομμύρια Ιρανοί αντιμετωπίζουν τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και την κατακόρυφη υποτίμηση του νομίσματος, ενώ χιλιάδες έχουν βγει στους δρόμους σε διαδηλώσεις που κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις μετά την επέμβαση των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας.

Αυτό που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα ως οργανωμένες διαμαρτυρίες στα παζάρια και τα πανεπιστήμια της Τεχεράνης έχει σταδιακά εξαπλωθεί σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι το κίνημα, χωρίς ηγέτες και συντονισμό, κατέληξε σε βίαιες συγκρούσεις, καθώς οι οικονομικές διαμαρτυρίες συνυφάνθηκαν με τις πολιτικές.

«Αυτό είναι διαφορετικό, γιατί αφορά την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, και οι άνθρωποι πραγματικά δεν μπορούν να αγοράσουν τίποτα», είπε ένας 30χρονος κάτοικος της Τεχεράνης που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται σχεδόν κάθε ώρα, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα τελειώσει αυτό. … Όλοι αισθάνονται ανησυχία».