Μινεάπολη: Σάλο προκαλεί ο αποκλεισμός των τοπικών αρχών από την έρευνα για την εκτέλεση της 37χρονης Ρενέ Γκουντ – «Αυτοάμυνα» βλέπουν οι ομοσπονδιακές αρχές

Σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει η κυβέρνηση Τραμπ, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, την Τετάρτη από στέλεχος της Υπηρεσίας μετανάστευσης, στην Μινεάπολη, ενώ οι πολιτειακές αρχές της Μινεσότα των ΗΠΑ, αποκλείστηκαν από την έρευνα για την υπόθεση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έριξε αμέσως όλο το βάρος της στο να δικαιολογήσει την ενέργεια του στελέχους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, πρώτα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η οποία έκανε λόγο για αυτοάμυνα.

Στην συνέχεια έγινε γνωστό ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα συμμετάσχει μαζί με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, με θέμα τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Τετάρτης, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN. Ο Βανς διατύπωσε περίπου ίδια άποψη με την Νόεμ.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι αστυνομικές αρχές της Μινεσότα αποκλείστηκαν από τις έρευνες της υπόθεσης, η οποία ανατέθηκε στο FBI.

«Η Μινεσότα πρέπει να συμμετάσχει στην έρευνα»

«Η Μινεσότα πρέπει να συμμετάσχει στην έρευνα», δήλωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Τιμ Ουόλτζ, αναφερόμενος στον ισχυρισμό της πολιτείας ότι οι ομοσπονδιακοί ερευνητές απέκλεισαν το κρατικό Γραφείο Ποινικής Σύλληψης (BCA) της Μινεσότα από τη συμμετοχή στην έρευνα.

Το BCA, σύμφωνα με τον Ουόλτζ διαθέτει «αμερόληπτους επαγγελματίες που έχουν αφιερώσει χρόνια στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης της κοινότητας. Υπάρχει μια μονάδα ερευνών της BCA που δημιουργήθηκε από το νομοθετικό σώμα του λαού της Μινεσότα για να παρέχει έναν ανεξάρτητο, συνεπή και αξιόπιστο μηχανισμό για τη διερεύνηση περιστατικών χρήσης βίας που εμπλέκουν αξιωματούχους επιβολής του νόμου», δήλωσε ο κυβερνήτης Ουόλτζ.

 

«Θα συνεχίσω να πιέζω για να συμμετάσχουμε στην έρευνα, να κάνουμε την έρευνα, ώστε οι κάτοικοι της Μινεσότα να μπορούν να εμπιστευτούν το αποτέλεσμα», δήλωσε ο κυβερνήτης.
Δήλωσε επίσης ότι «είναι πολύ, πολύ δύσκολο να έχουμε ένα δίκαιο αποτέλεσμα» μετά τον χθεσινό πυροβολισμό που εμπλέκει στέλεχος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.  «Και το λέω αυτό μόνο επειδή οι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας έχουν ήδη εκδώσει την κρίση τους. Από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έως την Κρίστι Νόεμ, έχουν σταθεί και σας έχουν πει πράγματα που είναι αποδεδειγμένα ψευδή, αποδεδειγμένα ανακριβή», είπε.

«Όταν η Κρίστι Νοέμ ήταν χθες δικαστής, ένορκος και εκτελεστής, είναι πολύ, πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι θα υπήρχε δικαιοσύνη», πρόσθεσε αργότερα ο κυβερνήτης. Η οργή εναντίον των κρατικών αρχών επιβολής του νόμου «επιδεινώνει» την κατάσταση, είπε και προέτρεψε τους διαδηλωτές να μην «επιτίθενται» στις διαδηλώσεις και να συνεχίσουν να ασκούν «ειρηνική πολιτική ανυπακοή».

«Το να στρέφετε τον θυμό σας εναντίον τους μόνο πυροδοτεί την κατάσταση», πρόσθεσε.

 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Μινεσότα

Το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την έρευνα για τον θανατηφόρο πυροβολισμό στην Μινεάπολη αφού το FBI ανέλαβε τον έλεγχο της υπόθεσης, όπως δήλωσε ο επιθεωρητής Drew Evans σε μια ανακοίνωση.

Ο γενικός εισαγγελέας της Μινεσότα, Keith Ellison, αντέδρασε στον αποκλεισμό του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα και δήλωσε στο CNN ότι είναι «εξαιρετικά ανησυχητικό και απογοητευτικό».

«Το ερώτημά μου είναι: τι φοβάστε; Τι φοβάστε από μια ανεξάρτητη έρευνα;» ρώτησε ο Ellison. «Εξακολουθώ να προσπαθώ να πω: Περιμένετε ένα λεπτό, μην κάνετε αυτή την ηλίθια κίνηση! Μην προχωρήσετε με μια αποκλειστική έρευνα, η οποία θα είναι εγγενώς αναξιόπιστη. Κάντε το σωστό, κάντε το σοφό, κάντε το καλύτερο για αυτή τη χώρα και διεξάγετε μια κοινή έρευνα που θα περιλαμβάνει τη συνεργασία των κρατικών και τοπικών αρχών», είπε.

Ο γενικός εισαγγελέας της Μινεσότα, Keith Ellison, δήλωσε στο CNN ότι προσπαθεί να βρει με ποιον «μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο και να τον πείσει να ανατρέψει αυτή την κακή απόφαση».

Η δολοφονημένη γυναίκα, η 37χρονη Renee Nicole Good, είχε τον ρόλο της «νομικής παρατηρήτριας» και δεν παρενέβαινε κατά τη στιγμή της αλληλεπίδρασής της με την ICE, δήλωσε ο Ellison.

 

