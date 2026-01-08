Τραγωδία στο Αλιβέρι: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του – Γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία 

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα Πέμπτης 8 Ιανουαρίου ένας άνδρας περίπου 45 ετών, μέσα στο σπίτι του, στο Αλιβέρι.

Την αστυνομία ειδοποίησαν γείτονες, καθώς στην περιοχή είχε γίνει έντονα αντιληπτή δυσάρεστη οσμή, όπως μεταδίδει το eviaonline. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εισήλθαν στην κατοικία, εντοπίζοντας νεκρό τον άνδρα.

H αιτία του θανάτου του αναμένεται να διακριβωθεί μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.