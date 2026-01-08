Βόνιτσα: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας τριών ανήλικων παιδιών – Είχε καταγγείλει τον σύζυγό της

Θρίλερ στη Βόνιτσα, γύρω από την εξαφάνιση μίας γυναίκας, μητέρας τριών παιδιών. Τα ίχνη της χάθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2025, όμως και μέχρι σήμερα δεν είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε καταγγείλει στο παρελθόν τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο σημειώνεται πως το συγκεκριμένο περιστατικό είχε λάβει χώρα πριν πέντε χρόνια, ενώ η γυναίκα παρέμενε στο σπίτι μαζί με τα τρία παιδιά της.

«Είχαν τσακωθεί από παλιά, είχαν τσακωθεί. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι επικρατούσε», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο στο Mega:

«Σιγά το σκηνικό που έγινε. Της έδωσε μία σφαλιάρα και από εκεί πήγε στην αστυνομία. Δεν ξέρω και από πού ξεκίνησε αυτό. Δεν νοσηλεύτηκε, δεν έγινε κάτι να πεις ότι τη χτύπησε δυνατά. Έγινε δικαστήριο. Αυτή έμεινε με τα παιδιά, αυτός είχε πάει στους γονείς του. Πιθανότατα, εγώ πιστεύω για να τον εκδικηθεί. Έφυγε και του άφησε τα παιδιά. Αν ήταν δεν θα έφευγε ή εάν έφευγε θα έπαιρνε ένα παιδί και θα πήγαινε σε κάποιο άλλο διαμέρισμα. Για να τον εκδικηθεί, δεν το βλέπετε ότι είναι φως φανάρι; Εξαφανίστηκε», πρόσθεσε.

Σήμερα τελικά, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου δηλώθηκε η εξαφάνιση της γυναίκας, με τις αρχές να στέλνουν σήμα στη Βουλγαρία, τον τόπο καταγωγής της, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες ότι βρίσκεται εκεί.

Την ίδια στιγμή συγγενής της αγνοούμενης σημείωσε πως συνομίλησε ορισμένες φορές με τη γυναίκα στο Viber, με την τελευταία να της αναφέρει πως είχε σκοπό να φύγει για μερικές μέρες και ότι βρισκόταν στη Γερμανία.