Συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Σύνταγμα.

Λόγω της κινητοποίησης, έχουν κλείσει για τα οχήματα η Β. Αμαλίας και η Καλλιρρόης.

Στη συγκέντρωση παρέστη και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος τόνισε σε δηλώσεις του: «Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των στρατιωτικών όλων των βαθμίδων, τα αιτήματά τους είναι όλα δίκαια. Σε αυτόν τον αγώνα δύναμή τους είναι ο ενωμένος εργαζόμενος λαός που βρίσκεται μαζί τους σε αυτόν τον μεγαλειώδη αγώνα. Τα σχέδια της κυβέρνησης δε θα περάσουν».

