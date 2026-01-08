Κουτσούμπας: Η επιβίωση του αγρότη προϋποθέτει σύγκρουση εφ’ όλης της ύλης με τον δρόμο ανάπτυξης που ακολουθούν η κυβέρνηση και η ΕΕ

Στο αγροτικό ζήτημα αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην αρχή της ομιλίας του στη Βουλή, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση «εκτός από το ότι ήταν ήδη γνωστά τα περισσότερα, απέχουν έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες για την επιβίωση των αγροτών».

Όπως υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, «ενώ για τους ομίλους και τους εφοπλιστές υπάρχει πάντα “ζεστό χρήμα” για τους αγρότες ψελλίζετε κάποια ημίμετρα κι αυτά “ναι μεν αλλά…”». «Αυτό που επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση είναι ότι τελικά η επιβίωση του αγρότη προϋποθέτει σύγκρουση εφ’ όλης της ύλης με αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης που ακολουθείτε και εσείς και η ΕΕ γιατί αυτός είναι που ξεκληρίζει τους αγρότες και κτηνοτρόφους», συμπλήρωσε.

«Το ΚΚΕ στηρίζει τις αποφάσεις που παίρνουν και θα πάρουν οι ίδιοι οι αγρότες στα μπλόκα του αγώνα» είπε και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση σημείωσε «στο δικό σας χέρι είναι να ικανοποιήσετε εδώ και τώρα τα δίκαια αιτήματά τους και αφήστε τις διακομματικές επιτροπές του αντιπερισπασμού γιατί “όταν δεν θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα”, λέει ο λαός μας, “φτιάχνεις μια επιτροπή”».

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα «το πόσο η κυβέρνηση επιθυμεί τον διάλογο το απέδειξε για μια ακόμη φορά χθες στέλνοντας νέα παραγγελία για διώξεις» εκτιμώντας «Φυσικά θα πέσει κι αυτή στο κενό».

«Αλλά πάει πολύ να μιλάτε εσείς για την “απρόσκοπτη διεξαγωγή των μετακινήσεων” και μάλιστα μετά το γενικό black out σε όλο το FIR Αθηνών πριν τέσσερεις μέρες» σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και προσέθεσε:

«Θέλουμε να μας απαντήσετε στα εξής κρίσιμα, συγκεκριμένα ερωτήματα για το επικίνδυνο αυτό γεγονός:

– Έχετε εντοπίσει την πηγή της ακούσιας εκπομπής που αναφέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας;

– Τι ακριβώς λέει το επίσημο πόρισμα των τεχνικών ελέγχων;

– Πώς, αλήθεια, αποκαταστάθηκε η λειτουργία χωρίς πλήρη εντοπισμό της αιτίας;

– Πρώτα απ’ όλα πρέπει να μας πείτε ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για να μην έχουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Πώς θα εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέα “Τέμπη”, αυτή τη φορά στον αέρα, για τα οποία προειδοποιούν οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο.

– Θα αντιμετωπίσετε, επιτέλους, τη χρόνια υποστελέχωση σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την οποία σας έχουμε προειδοποιήσει και με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και μας απαντάτε συνεχώς ότι “κινδυνολογούμε”, όπως κάνατε και με τους σιδηροδρόμους για να φθάσουμε τελικά σε εκείνη την τραγωδία;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ