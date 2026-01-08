Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες – ΦΩΤΟ

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον κόμβο Σκαλανίου στο Ηράκλειο, με δύο άτομα να τραυματίζονται.
  • Πρόκειται για έναν 70χρονο και έναν 39χρονο άνδρα, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον διοικητή του Ιδρύματος, «η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία».
  • Το τροχαίο σημειώθηκε όταν οδηγός του ενός οχήματος παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, προκαλώντας σφοδρή σύγκρουση. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενός εκ των οδηγών.
Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε αυχένα και άκρα σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον κόμβο Σκαλανίου στο Ηράκλειο.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, για έναν 70χρονο άνδρα και έναν 39χρονου οι οποίοι νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Ιδρύματος Κώστα Δανδουλάκη, «οι τραυματίες υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία».

Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών κάνουν λόγο για ορθοπεδικά τραύματα σε αυχένα και κάτω άκρα.
Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός του ενός οχήματος παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το έτερο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τον οδηγό του ασημί αυτοκινήτου να εγκλωβίζεται στο όχημα του.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

18:39 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

